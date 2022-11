La cybersécurité : un secteur en pleine professionnalisation

Pourquoi la sensibilisation à la cybersécurité est-elle si importante ?

Par le terme de cybersécurité, on entend l'ensemble des pratiques visant à protéger les ordinateurs, les réseaux et autres dispositifs numériques contre les attaques informatiques ainsi que les cybermenaces : ransomware, spyware, cheval de Troie, etc. Or, dans une époque marquée par la transformation digitale, la sensibilisation à la sécurité informatique devient une priorité. Cela est d'autant plus vrai pour les entreprises et autres secteurs stratégiques (hôpitaux, organismes administratifs, etc) fortement confrontés au risque d'intrusion dans leurs systèmes informatiques. Sensibiliser les collaborateurs d'une entreprise à la cybersécurité présente divers avantages, dont :

l'inculcation d'une culture de la sécurité en matière de protection des données sensibles ;

une meilleure connaissance de la réglementation relative à la protection des données ;

une prise de conscience des comportements à risques.

Face à l'ampleur des menaces, le domaine de la cybersécurité tend à se professionnaliser. Dans cette optique, la Cyber Management School propose un Master en Cybersécurité et Management.

Pourquoi suivre un master en cybersécurité ?

Suivre une formation en cybersécurité et management en vue d'obtenir un Master répond à un double objectif : consolider les connaissances techniques des futurs professionnels de la cybersécurité tout en les initiant à l'art du management. La formation proposée par la Cyber Management School se compose de deux modules respectivement intitulés "Cyber Technology" et "Cyber Business et Management". Différentes matières techniques sont enseignées aux étudiants, parmi lesquelles :

Risk Management

Sécurité déceptive

Cloud Computing

Sécurité des Réseaux et Terminaux

Éthique et Cybersécurité

Systèmes d'Exploitation

Initiation aux outils et plateformes (GitHub, GitLab, Wireshark, Nmap, etc.)

Quels métiers peut-on exercer après une formation en cybersécurité ?

Le marché de la cybersécurité est particulièrement dynamique. D'après Markess by Exaegis, il devrait représenter 4,2 milliards d'euros d'ici à 2025 en France. C'est dire si les opportunités d'emploi dans le secteur sont réelles. Si l'on se réfère aux chiffres publiés par l'école Cyber Management School, environ un million de postes seraient à pourvoir au niveau international. Parmi les métiers accessibles avec un Master en cybersécurité, citons les professions de consultant en cybersécurité, d'analyste cyber, de chef de projet sécurité, ou encore de responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI).

Dans un monde où la moindre cyberattaque peut être lourde de conséquences, la professionnalisation du domaine de la cybersécurité est aujourd'hui incontournable. Le secteur apparaît plus que jamais comme une filière d'avenir avec nombre d'emplois à la clé.