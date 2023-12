La France transpose la directive européenne CSRD : ce que les entreprises doivent savoir

La directive CSRD, adoptée par l'Union européenne, vise à renforcer la transparence des entreprises en matière de durabilité. Mais, quelles sont les implications de cette directive pour les entreprises ? Et comment s'y conformer ?

Contexte de la directive CSRD

La directive sur la divulgation de la durabilité des entreprises est une initiative majeure de l'Union européenne. Elle vise à promouvoir la transparence et la responsabilité des entreprises en matière de durabilité.

Cette directive a été adoptée dans le cadre de l'Action Plan on Financing Sustainable Growth de l'UE. Ce plan d'action a pour objectif d'orienter les flux de capitaux vers une économie plus durable. La CSRD veut alors garantir que les entreprises divulguent des informations fiables et comparables sur leur performance en matière de durabilité.

La directive sur la divulgation de la durabilité des entreprises représente une étape importante dans la promotion de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Elle vise à garantir que ces dernières prennent en compte les impacts de leur activité sur la société et sur l'environnement. Elle s'assure également que les entreprises communiquent de manière transparente sur ces impacts.

De cette manière, les investisseurs pourront prendre des décisions éclairées pour promouvoir une économie plus durable.

Obligations des entreprises en vertu de la CSRD

La directive sur la divulgation de la durabilité des entreprises impose aux entreprises concernées plusieurs obligations importantes. Ces dernières ont pour but de les responsabiliser et de clarifier leur communication.

Le rapport de durabilité annuel

L'une des principales obligations de la directive CSRD est l'obligation pour les entreprises de publier un rapport de durabilité annuel. Ce rapport doit couvrir les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), la gouvernance d'entreprise, ainsi que les risques et opportunités liés à la durabilité. Il doit également inclure une description des politiques de l'entreprise en matière de durabilité, ainsi que des informations sur la manière dont ces politiques sont mises en œuvre.

La contribution aux objectifs de développements durables (ODD)

Les entreprises sont également tenues de démontrer comment elles contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ces objectifs, qui comprennent des cibles comme l'élimination de la pauvreté, la lutte contre le changement climatique et la promotion de l'égalité des sexes, sont au cœur de l'agenda de développement durable de l'ONU. L'effort sur le bilan carbone des entreprises est notamment un enjeu majeur. Ces dernières doivent donc montrer comment leurs activités contribuent à la réalisation de ces objectifs.

La transparence et la responsabilité

La directive CSRD vise aussi à promouvoir la transparence et la responsabilité des entreprises. Cela signifie que les entreprises doivent non seulement divulguer des informations sur leur performance en matière de durabilité, mais aussi prendre des mesures pour améliorer cette performance. Elles doivent par ailleurs être responsables de leurs actions et être prêtes à rendre des comptes en cas de non-conformité.

Les outils pour la conformité, notamment Envizi

La conformité à la directive sur la divulgation de la durabilité des entreprises peut être un défi pour de nombreuses entreprises. Heureusement, il existe plusieurs outils qui peuvent les aider à respecter ces nouvelles réglementations dont Envizi.

Envizi : un outil de pilotage ESG

L'un de ces outils est Envizi, un outil de pilotage ESG qui aide les entreprises à comprendre les exigences de la directive CSRD, à collecter les données nécessaires et à rédiger le rapport de durabilité. Envizi offre une plateforme intégrée qui permet aux entreprises de collecter, de gérer et de rapporter les données ESG de manière efficace et précise.

Comprendre les exigences de la directive CSRD

Envizi aide les entreprises à comprendre les exigences de la directive CSRD. Il fournit des informations détaillées sur les obligations de la directive, ainsi que des conseils sur la manière de les respecter. Cela permet aux entreprises de comprendre ce qu'elles doivent faire pour se conformer à la directive et de planifier en conséquence.

Collecte des données nécessaires

Envizi aide également les entreprises à collecter les données nécessaires pour respecter les exigences de la directive CSRD. Il offre des fonctionnalités qui permettent aux entreprises de collecter des données sur une variété de facteurs ESG, y compris l'impact environnemental, les pratiques de travail, la gouvernance d'entreprise et plus encore. Cela permet aux entreprises de disposer des données dont elles ont besoin pour rédiger leur rapport de durabilité.

Rédaction du rapport de durabilité

Enfin, Envizi aide les entreprises à rédiger leur rapport de durabilité. Il offre des fonctionnalités qui permettent aux entreprises de compiler leurs données ESG dans un format qui répond aux exigences de la directive CSRD. Cela permet aux entreprises de produire un rapport de durabilité qui est à la fois complet et conforme aux réglementations.

La mise en œuvre de la directive CSRD représente un défi majeur pour les entreprises, mais aussi une opportunité de démontrer leur engagement en faveur de la durabilité. Et cela, à plus forte raison, si elles veulent maintenir une image positive. Pour toute question ou assistance, n'hésitez pas à contacter [email protected].