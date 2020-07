La landing page : la clé de la réussite d'une stratégie de communication digitale

Qu'est-ce qu'une landing page

Une landing page est la première page que consulte un internaute après avoir cliqué sur une publicité en ligne : SEA, Social Ads, Native Ads, emailing... Vous devez alors vous dire qu'un internaute peut arriver sur l'ensemble des pages de votre site... et donc que l'ensemble des pages de votre site sont des landing pages. Et bien non !

Une landing page est spécialement conçue dans un but unique : faire en sorte que l'internaute passe à l'action. La structure d'une landing page est différente d'une page web classique. Contrairement aux pages de votre site, la landing page se contente de l'essentiel afin de ne pas perturber l'attention de l'internaute : pas de menu, pas de pied de page, rien de superflu... Juste l'essentiel : un formulaire afin de récolter les coordonnées de l'internaute ainsi que l'ensemble des arguments essentiels afin de faciliter son passage à l'action. Un e-commerçant pourra quant à lui mettre en place des boutons de mise au panier si sa landing page concerne l'un de ses produits.

Facile de créer une landing page ?

Il n'est pas simple de créer une landing page car sa structure diffère de celle de votre site internet. Pour cela, il existe des plateformes de création pour landing page qui permettent d'en créer sans avoir la moindre notion de html ou de CSS. Ces plateformes fonctionnent par abonnement. Vous pourrez alors créer autant de landing pages que vous le souhaitez d'une manière simple, rapide et autonome. Parmi ces spécialistes, on peut citer le français GetLandy mais aussi les américains Unbounce ou Instapage.

La landing page pour doper ses campagnes publicitaires

Grâce à une landing page, vous pourrez acquérir de nouveaux contacts et ainsi développer votre chiffre d'affaires plus rapidement.

Proposition de livre blanc, d'inscription à un évènement, demande de devis ou de démonstration, l'utilisation des landing pages tend à se généraliser auprès des experts du webmarketing.

Dans un secteur où les coûts d'acquisition explosent, la landing page s'avère donc être un outil indispensable pour améliorer les taux de conversion des campagnes publicitaires digitales...