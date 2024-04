Air France-KLM a perdu plus de 5 millions d'euros par jour au premier trimestre

Ce n'est pas la dégringolade comme Lufthansa, avec une perte triplée au premier trimestre, mais Air France-KLM a connu lui aussi un début d'année délicat. Déjà en difficulté en fin d'année 2023, le groupe aérien franco-néerlandais a augmenté ses pertes au premier trimestre de l'an dernier. Rien d'alarmant à première vue, alors que la demande reste forte, mais prudence tout de même.

Un certain équilibre

Comme pour son concurrent allemand, Air France-KLM a augmenté sa capacité (+4,5 %), son nombre de passagers (+6 %) et son chiffre d'affaires (+5 %), mais a visiblement mieux maîtrisé le jeu entre les différents vecteurs. Il a ainsi réussi à augmenter légèrement sa recette unitaire sur les passagers. Mais il a en revanche eu du mal à contrôler ses coûts unitaires (+ 4%) et a subi la faiblesse de l'activité cargo.

De fait, le groupe a publié une perte d'exploitation de 489 millions d'euros, de deux tiers supérieure à celle de l'an dernier à la même période. Le résultat recule lui aussi dans des proportions proches, à -480 millions d'euros.

« Malgré un début d'année difficile, marqué par des tensions géopolitiques persistantes, Air France-KLM a enregistré une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires ce trimestre, profitant d'une demande de voyages structurellement robuste. Cependant, comme prévu, notre résultat d'exploitation a été impacté par les coûts liés aux perturbations opérationnelles et par le ralentissement de l'activité Cargo », a analysé dans un communiqué Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM.

Le dirigeant ajoute : « Nous restons néanmoins confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs de coûts unitaires pour 2024, et nous nous concentrons sur la mise en œuvre de notre feuille de route stratégique afin de respecter nos engagements à moyen terme. »

Sans maîtrise des coûts, l'activité n'est rien

La question des coûts sera centrale pour le reste de l'année, alors que le groupe indique des « ventes de billets prometteuses pour la saison estivale ». Air France-KLM vise ainsi toujours une hausse des coûts unitaires sur l'année, maintenue entre 1 % à 2 % par rapport à 2023, mais a déjà fait + 4% au premier trimestre, et prévoit +2 % au deuxième. D'où le renforcement de mesures d'économies pour le reste de l'année.

Air France-KLM annonce ainsi une « accélération des initiatives de transformation » qui vient s'ajouter aux 700 mesures déjà en cours pour rationaliser les coûts et améliorer les synergies au sein du groupe, la stabilisation des opérations. Ce qui va peut-être l'amener à revoir ses prévisions de croissance (toujours prévue à 5 % pour 2024), mais aussi un gel des embauches de personnel administratif et non opérationnel.