La SCPI : le placement diversifié par excellence

Diversifier votre épargne grâce à la SCPI

La Société Civile de Placement Immobilier est un placement financier à support immobilier qui permet à l'investisseur d'acheter des parts au sein d'un parc immobilier diversifié. En temps d'inflation et d'instabilité financière, faire le choix d'investir en SCPI est plus que jamais à propos.

Selon Benoît Yerle, conseiller en gestion de patrimoine chez Portail-SCPI.fr, la diversification des actifs détenus par les SCPI permet de mutualiser les risques liés à l'immobilier et d'optimiser les rendements potentiels : "Contrairement à l'achat direct d'un bien, la SCPI permet à l'investisseur d'investir son capital sur une grande typologie d'actifs ! Cela permet de mutualiser les risques, ce qui n'est pas possible avec l'achat d'un bien seul."

La diversité sectorielle des actifs immobiliers ainsi que la diversité des locataires permet de protéger les investisseurs et porteurs de parts contre les risques du marché immobilier : "Avec l'achat d'un seul bien, vous êtes entièrement dépendant de ce bien : si celui-ci s'écroule, ou si vous avez des problèmes locatifs tels que des impayés à gérer, vous perdez en capital. Or avec la SCPI, si l'un des actifs immobilier a un problème, la société de gestion peut s'appuyer sur les autres actifs pour limiter au maximum la perte !" nous explique notre expert de Portail-SCPI.fr, Benoît Yerle.

Quels sont les divers secteurs d'activités des SCPI

Parmi les secteurs d'activités accessible avec la SCPI, on trouve par exemple :

Bureaux ;

Commerces ;

Établissements de santé ;

Entrepôts de stockage ;

Habitation ;

Complexes hôteliers.

La plupart du temps, les SCPI se placent surtout sur l'immobilier d'entreprise avec des immeubles de bureaux. Néanmoins, ces dernières années ont vu émerger de nombreuses SCPI spécialisées situées sur un secteur unique, tel que la santé ou la logistique. Plus rarement, les SCPI peuvent également proposer des actifs résidentiels.

Ainsi, les locataires sont le plus souvent des locataires professionnels comme des entreprises. "Pour l'investisseur, c'est idéal car cela lui apporte une certaine sécurité, les entreprises étant souvent plus solides que les particuliers. De plus, la durée des baux étant plus longue, cela lui assure une location des biens sur du plus long terme." ajoute Benoît Yerle, conseiller chez Portail-SCPI.fr.

Comment bien choisir vos SCPI pour diversifier au mieux ?

"La SCPI est un placement à capital non garanti, il faut donc être vigilant. Nous ne recommandons pas aux épargnants d'investir seuls, sans accompagnement." nous explique Benoît Yerle, conseiller chez Portail-SCPI.fr.

SCPI spécialisées, SCPI diversifiées, SCPI françaises, SCPI européennes... La gamme de choix en termes de SCPI est large pour l'épargnant désireux de diversifier son patrimoine. Aussi, il est plus qu'essentiel pour lui de se tourner vers un conseiller spécialisé !

Spécialiste de la gestion de patrimoine et convaincu de la qualité du support d'investissement qu'est la SCPI, Benoît Yerle a fondé Portail-SCPI.fr avec quatre associés dans le but de rendre l'investissement en SCPI "accessible à tous" et d'offrir un accompagnement personnalisé, basé sur une relation de confiance sur du long terme.

