La téléconsultation : une solution plébiscitée par un nombre croissant de Français

La téléconsultation : définition et pratique

Parfois désignée par l'appellation de télémédecine, la téléconsultation est une pratique médicinale encadrée par la loi. L'article L.6316-1 du Code de la santé publique la définit comme "une forme de pratique médicale à distance" qui recourt aux "technologies de l'information et de la communication". Lors d'une téléconsutation, l'intervention d'un professionnel de santé (chirurgien-dentiste, médecin généraliste, cardiologue, sage-femme, etc) est indispensable. La télémédecine requiert en effet la même exigence de qualité de soins et d'expertise qu'une consultation traditionnelle. En phase avec son époque et les enjeux sociétaux actuels, la téléconsultation apporte une réponse pertinente au problème des déserts médicaux.

Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes

D'après une enquête menée par Harris Interactive, près de 52 % des Français se déclaraient prêts à avoir recours à la consultation médicale en ligne en 2018. Qu'en est-il aujourd'hui après la pandémie de Covid-19 et les confinements qui en ont découlé ? Selon les résultats publiés par l'institut d'études indépendant Odoxa en janvier 2021, on constate que le recours à la télémédecine a été multiplié par 3 en à peine 1 an. Lors du premier confinement en avril 2020, elle a notamment connu un boom de 20 %. Entre 2020 et 2021, pas moins de 86 % des Français déclarent connaître et avoir confiance en la téléconsultation. Près de 50 % d'entre eux envisagent de tester cette pratique médicale et la jugent bénéfique pour l'avenir de la santé en France. D'autres chiffres témoignent également du fort intérêt porté à la télémédecine dans l'Hexagone. Le niveau de satisfaction qu'elle suscite est ainsi de l'ordre de 80 %. De même, 7 Français sur 10 déclarent qu'ils pratiqueraient sans problème la téléconsultation si leur médecin leur recommande cette pratique.

Pourquoi un tel engouement autour de la téléconsultation ?

Si près d'un Français sur 2 envisage d'avoir recours à la téléconsultation, c'est principalement en raison des nombreux avantages qu'offre cette pratique. Solliciter les conseils d'un médecin en ligne permet notamment de :

réduire le temps passé dans une salle d'attente ;

résoudre les difficultés posées par les zones blanches médicales ainsi que les problèmes de mobilité ;

renforcer la qualité des soins, notamment chez des patients souffrant de maladies chroniques qui nécessitent un suivi régulier ;

ne pas nuire aux conditions de travail (grâce à la télémédecine, les salariés peuvent consulter un médecin sans s'absenter de leur travail).

Des mesures gouvernementales destinées à favoriser l'essor de la téléconsultation

Le succès public de la télémédecine doit également beaucoup aux mesures mises en place par le gouvernement français pour favoriser ce nouveau mode de consultation. Depuis septembre 2018, les actes de téléconsultation sont par exemple pris en charge par l'Assurance maladie. Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, plusieurs dérogations ont en outre été instaurées telles que le remboursement de la téléconsultation à 100 % au lieu de 70 %. Prévue initialement jusqu'au 31 décembre 2020, la mesure est prolongée au moins jusqu'au 31 décembre 2021.

Qu'il s'agisse des décisions politiques, du contexte sanitaire actuel ou des avantages réels de la téléconsultation, chacun de ces facteurs concourt au développement de la télémédecine et à son succès croissant auprès des Français.