Banque et immobilier, leviers essentiels à la construction des villes durables

L'immobilier, dont l'empreinte carbone est très significative, est un levier majeur de cette ville durable. Il a un rôle central à jouer s'agissant de contenir le réchauffement climatique et d'en réduire ses effets néfastes. Et dans le contexte de l'actuelle crise du logement (qui risque de s'accentuer au vu des chiffres cités plus haut), l'immobilier peut avoir un impact sociétal très fort.

S'il est bien conçu, un bâtiment peut être facteur de bien-être, de meilleure santé, d'inclusivité et de lien social. Prenons l'exemple du bruit : selon l'OMS, il serait le deuxième facteur de dégradation du cadre de vie le plus impactant sur la santé, ses vecteurs étant principalement le transport et les bruits de voisinage, qui peuvent être réglés en grande partie par une bonne isolation.

Pour cela, le bâtiment doit être pensé dans son écosystème, pour s'intégrer pleinement dans le territoire, et répondre aux besoins de la ville et de ses habitants. Cela veut dire voir plus loin que la seule fonction primaire du bâtiment (logement, espace de travail, stockage, etc.) en analysant l'impact global qu'il pourrait avoir sur son environnement ; ce qui nécessite de travailler en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. C'est selon cette approche que LaVilleE+, précurseur en la matière, accompagne ses clients depuis quelques années déjà, permettant de voir émerger des projets vertueux répondant aux ODD*.

Cela nécessite également de faire preuve d'innovation, de sans cesse tester de nouvelles façons de faire. C'est dans cet esprit que la Direction Technique & Innovation de Sogeprom a développé Eco-tation, un outil interne de mesure de la performance environnementale et sociétale pour chaque nouveau programme. Cet outil permet d'une part aux équipes de gagner en expertise dans une logique d'amélioration continue et de développement de projets vertueux, et d'autre part, de piloter et d'accompagner la mise en œuvre des engagements RSE du Groupe. Il répond à l'ambition stratégique de son Directeur Général, Caroline Fortier, être utile et performant.

Pour s'assurer que ces modèles de ville seront bien développés, les investissements seront colossaux : en France, on voit déjà à court terme que les dépenses à engager s'agissant de la construction de logements ou de la rénovation énergétique des bâtiments ne pourront être prises en charge en totalité par l'Etat et ce, malgré le plan France Relance comme l'a récemment rappelé Bruno Lemaire**.

Les acteurs privés, et particulièrement ceux du secteur financier, ont également un rôle majeur à jouer. Comme la Commission Européenne le sous-entend avec la mise en place de la taxonomie verte européenne (et d'ici peu, la taxonomie sociale), le secteur financier peut et doit donner l'impulsion s'agissant des transformations à opérer. Il n'est plus envisageable de financer un projet ou un actif sans s'assurer que ce dernier ait un impact positif (ou a minima neutre).

C'est dans cette optique que Société Générale a inscrit dans son plan stratégique depuis plusieurs années la notion de développement soutenable des villes et des territoires, en particulier sur les questions d'immobilier, de mobilité et d'infrastructures.

La nécessaire transformation des villes est donc une fabuleuse opportunité pour l'immobilier d'être moteur de ces changements et pour les banques d'accompagner le secteur dans ce défi.

---

*ODD : Objectifs de Développement Durable établis par l'ONU

** https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/10/29/lancement-du-one-planet-data-hub-pour-promouvoir-les-engagements-du-secteur-prive-en-faveur-de-la-transition-ecologique