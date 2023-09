BNP Paribas fait grandir les champions de la French Tech

Dix ans après le lancement de la French Tech, la France est aujourd'hui la principale nation d'innovation de l'Union européenne et la deuxième d'Europe, juste derrière le Royaume-Uni. Si elle compte déjà 29 « licornes » valorisées à plus d'un milliard de dollars, elle aurait même, selon l'étude GP Bullhound, le plus gros potentiel européen avec 10 des 50 startups en forte croissance dans les plus prometteuses d'Europe... La France serait-elle sur le point de devenir une nation deeptech ? C'est en tout cas l'objectif affiché par l'État, qui a lancé en juin dernier le programme French Tech 2030, destiné à maîtriser les innovations de rupture et à relever les grands défis de la souveraineté industrielle et technologique, dans la santé, l'alimentation ou encore la lutte contre le dérèglement climatique. « Notre écosystème deeptech est très dynamique, tant en nombre d'entreprises qu'en capacité de levées de fonds, confirme Xavier Chopard, directeur Marketing et Commercial Entreprises de la Banque Commerciale en France de BNP Paribas. La France a démontré sa capacité à produire des champions de la tech et de la deeptech à l'échelle européenne et mondiale et son modèle économique est très porteur dans des secteurs stratégiques tels que la cybersécurité, l'IA, le quantique, la biotech, l'agriculture ou encore la décarbonation. Mais dans un contexte de forte compétition mondiale, nous devons aujourd'hui accélérer en coordonnant les énergies publiques et privées pour garantir notre compétitivité future. »

Faire grandir les jeunes pousses

Car si le potentiel d'une startup dépend avant tout de son haut niveau d'innovation et de R&D, aucune ne peut se rêver licorne sans d'importants financements à la fois publics (Bpifrance, programmes étatiques, aides et subventions européennes) et privés (banques, fonds d'investissement, épargnants). Un alignement de planètes d'autant plus difficile à mettre en place dans la durée que les modèles sont plus complexes et plus risqués, avec des plans de financement plus longs et plus robustes. Pour y parvenir, l'immense majorité des entreprises innovantes se font accompagner par les équipes de BNP Paribas, soit 85 % des entreprises du Next40, 78 % des entreprises de la FrenchTech120 et 75 % du FrenchTech 2030. « Notre position de leader sur le segment de marché de la tech et de la deeptech s'explique par notre compréhension fine de l'écosystème depuis plus de 10 ans, analyse Xavier Chopard. Avec le programme WAI (We Are innovation) nos 100 chargés d'affaires spécialisés, répartis sur tout le territoire, conseillent les entreprises innovantes de toutes tailles et leur apportent non seulement des solutions de financement et de fléchage de subventions, mais aussi de capitalisation en fonds propres, de levées de fonds mondiales ou encore d'introduction en Bourse via notre filiale Portzamparc, voire d'investissements directs à travers notre filiale BNP Paribas Développement. Grâce à cette vision globale et à notre capacité à prendre des risques, nous nous donnons vraiment les moyens d'accompagner de futurs champions de la french tech industrielle. »

Structurer de nouvelles filières

Parmi les 4 000 sociétés innovantes accompagnées par BNP Paribas en France, on compte ainsi Osmosun, qui propose une solution bas carbone de dessalement de l'eau saumâtre et qui, accompagnée par Portzamparc, a réussi en juillet son introduction en Bourse, avec à la clef une augmentation de capital de 10 millions d'euros. Au même moment, la société Carbios, qui conçoit et développe des procédés enzymatiques pour recycler plastiques et textiles, a clôturé une levée de fonds de 141 millions d'euros afin de construire la première usine mondiale de biorecyclage de plastiques. Ynsect, le producteur de protéines à base de scarabées a, quant à lui, levé 160 millions cette année. « En complément des activités de financement et d'investissement, nous sommes habitués à créer des relations entre les porteurs d'innovation et les grands groupes, nous participons avec ces acteurs à la structuration des nouvelles filières, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, du transport et de l'industrie bas carbone, conclut Xavier Chopard. Nous n'y arriverons pas seuls, mais nous espérons ainsi réussir à faire émerger 10 leaders technologiques mondiaux à l'horizon 2030, ce dont nous sommes capables collectivement ! »

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rencontre avec Félix Bonduelle, Directeur Général cofondateur de Javelot

En 6 ans, Javelot s'est imposé comme l'expert numérique de l'après-récolte, où en êtes-vous aujourd'hui ?

Nos solutions connectées permettent de surveiller 9 millions de tonnes de grains, ce qui permet aux coopératives, aux négoces et aux agriculteurs d'économiser jusqu'à 30 % d'énergie et 90 % de pesticides.

En réduisant ces coûts, nous améliorons la qualité des stockages, mais nous créons surtout de la valeur, ce qui permet à nos clients d'autofinancer en moins de 5 ans la transformation digitale de toute leur chaîne logistique grâce à nos solutions intelligentes de collecte de données.

Comment êtes-vous accompagné par les équipes de BNP Paribas ?

BNP Paribas est un partenaire de confiance, qui comprend les spécificités des technologies de l'innovation et sait prendre des risques. Nous avons créé un business model innovant, dans lequel ils s'intègrent pleinement, ce qui nous permet d'avoir l'ambition de devenir leader européen de la transformation digitale de l'après-récolte

Quels sont les défis qu'il vous reste à relever ?

Nos outils digitaux permettent de répondre efficacement à tous les enjeux de la 3e révolution agricole, mais il reste un gros travail d'accompagnement à faire pour que les grands acteurs osent réinventer leur modèle et leurs méthodes, qui ce qui est pourtant essentiel pour que l'agriculture française continue à rayonner à l'avenir.