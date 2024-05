CORUM L’Épargne : votre allié pour une épargne optimisée et une fiscalité maîtrisée

CORUM L'Épargne se présente alors comme cet allié de premier choix pour vous accompagner dans la gestion de votre épargne en octroyant des leviers pour vous permettre d'optimiser votre patrimoine et votre fiscalité selon votre situation personnelle. Depuis sa création en 2011, le Groupe CORUM a su, grâce à une approche résolument tournée vers la transparence et l'accessibilité, accompagner plus de 120 000 épargnants. A travers ses produits phares, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), le PER et l'assurance vie CORUM Life, CORUM L'Épargne offre aux épargnants des solutions d'investissement diversifiées, adaptées à divers profils et projets d'épargne.

L'expertise de CORUM L'Épargne : un atout pour votre patrimoine

La fiscalité est souvent perçue comme un véritable labyrinthe d'obligations et de contraintes. Pourtant, celle-ci peut aussi devenir une réelle opportunité d'optimisation du patrimoine, à condition bien sûr de l'appréhender correctement. En ce sens, et forte de son expertise, CORUM L'Épargne vous conseille les stratégies d'investissement les plus adaptées à votre situation personnelle : que ce soit dans la recherche de réductions d'impôt selon la situation fiscale de l'épargnant, comme en termes de transmission du patrimoine ou d'optimisation des revenus de vos placements selon votre situation personnelle. L'objectif du groupe CORUM est clair : offrir aux épargnants des solutions d'investissement diversifiées, adaptées à chaque profil et projet d'épargne.

CORUM Life : l'assurance vie distribuée par CORUM L'Épargne

L'assurance vie constitue l'un des piliers de l'édifice de l'épargne française. Alliant flexibilité, sécurité et potentiel de rendement, celle-ci est également au centre de l'activité du groupe CORUM. CORUM Life représente une autre solution d'épargne flexible et performante, fiscalement intéressante. Par ses différentes formules plus ou moins risquées, ce contrat est conçu pour s'adapter à divers profils d'épargnants, en fonction de leur horizon de placement et de leur appétence au risque.

CORUM PERLife : optimiser son épargne retraite

Le Plan d'Epargne Retraite CORUM PERLife distribué par CORUM L'Épargne s'axe davantage sur l'épargne-retraite. La solution CORUM PERLife s'inscrit dans une volonté de démocratiser l'accès à l'épargne retraite, en proposant un seuil d'entrée minimal de seulement 50 euros. Rappelons alors que ces versements sont déductibles du revenu imposable selon votre situation fiscale personnelle et dans le cadre de certains plafonds réglementaires. Malgré ces atouts indéniables, rappelons tout de même que l'argent placé sur un PER reste bloqué jusqu'au départ à la retraite, ce qui en fait un placement peu flexible.

Les avantages fiscaux de CORUM PERLife

Nous en avons conscience : l'aspect fiscal ne saurait être négligé dans la constitution de votre épargne retraite. Nous en avons conscience : l'aspect fiscal ne saurait être négligé dans la constitution de votre épargne retraite. Le Plan d'Epargne Retraite se distingue ainsi par ses avantages fiscaux attractifs, permettant une optimisation de votre imposition selon votre situation personnelle, lors des versements et/ou lors du rachat en capital ou sous forme de rente. Dans ce contexte, soulignons que la planification de la transmission de votre patrimoine est également facilitée, avec des conditions successorales avantageuses, assurant ainsi la protection des intérêts de vos proches.

Les SCPI du groupe CORUM : investir dans l'immobilier

Les 3 SCPI du groupe CORUM, CORUM Origin, CORUM XL et CORUM Eurion, donnent l'opportunité d'investir dans l'immobilier européen et même au-delà. Ces dernières ont pour vocation de générer des revenus locatifs potentiels, tout en offrant une diversification géographique et sectorielle. La durée de placement recommandée est alors de 10 ans, reflétant au passage l'engagement de CORUM L'Épargne envers une vision à long terme de l'investissement immobilier.

En effet, même si les dividendes issus de ces placements sont soumis à l'imposition des revenus fonciers, plusieurs dispositifs permettent d'optimiser cette charge fiscale. À titre d'exemple, le fait de ne détenir que la nue-propriété des parts de SCPI (c'est à dire en démembrement) ou encore le fait d'investir dans des SCPI à l'international sont des stratégies pouvant réduire l'imposition de l'épargnant, tout en lui octroyant les avantages d'un placement immobilier diversifié.

Cette communication présente un caractère commercial et n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement. CORUM PERLife est un plan d'épargne retraite composé d'unités de compte et d'un fonds euro. Contrairement au fonds euro qui garantit le capital, les unités de compte sont sujettes à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse. Elles présentent des risques de perte en capital dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les produits commercialisés par CORUM L'Épargne sont des investissements long terme qui n'offrent aucune garantie de rendement ou de performance et présentent un risque de perte en capital et de liquidité. Les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l'évolution du marché immobilier et financier et du cours des devises. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Mentions légales

CORUM L'Épargne, SAS au capital social de 1 000 000,00€, RCS Paris n° 851 245 183, siège social situé 1 rue Euler 75008 Paris, inscrite auprès de l'ORIAS sous le numéro 20002932 (www.orias.fr) en ses qualités de conseiller en investissements financiers, membre de la CNCEF, chambre agréée par l'AMF, de mandataire en opérations de banque et services de paiement, de mandataire d'intermédiaire d'assurance et d'agent général d'assurance sous le contrôle de l'ACPR, 4, place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 9.

Les SCPI CORUM Origin, visa SCPI n°12-17 de l'AMF du 24 juillet 2012 ; CORUM XL, visa SCPI n°19-10 de l'AMF du 28 mai 2019 ; CORUM Eurion, visa SCPI n°20-04 de l'AMF du 21 janvier 2020 sont gérées par CORUM Asset Management, société de gestion de portefeuille, SAS au capital social de 600 000 €, RCS PARIS n° 531 636 546. Siège social 1 rue Euler 75008 Paris. Agrément AMF GP-11000012 du 14 avril 2011.

CORUM Life est un contrat en unités de compte géré par la compagnie d'assurance CORUM Life, SA à directoire et conseil de surveillance au capital social de 20 000 000 € régie par le Code des assurances, RCS Paris n° 852 264 332. Siège social 1 rue Euler 75008 Paris. Société soumise au contrôle de l'ACPR, 4 place de Budapest 75436 Paris Cedex 9.