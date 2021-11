Enedis agit concrètement pour tracer la voie vers la neutralité carbone

Convaincue qu'il n'y aura pas de performance industrielle et économique sans exemplarité sociale et environnementale, Enedis met ses engagements RSE au cœur de son projet d'entreprise. Cette démarche responsable et solidaire se traduit par un engagement environnemental phare portant sur la réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise sur les trois scopes de 20 % d'ici 2025 et la contribution à l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, en cohérence avec l'Accord de Paris.

Très investie sur l'impact de ses propres activités, Enedis mène de nombreux chantiers pour réduire son empreinte carbone. En matière de mobilité électrique, l'entreprise projette de posséder une flotte de 100 % de véhicules électriques légers d'ici 2030 et au plus tard 2050 pour les engins de chantier. Enedis innove également avec ses partenaires pour remplacer progressivement les groupes électrogènes actuels, utilisés pour dépanner les clients, par des Groupes Electrogènes Zéro Emission, sur batteries ou à piles à combustibles, d'ici fin 2025. Avec plus de 800 sites partout en France, la diminution de 40 % d'ici 2030 de la consommation énergétique dans les locaux de l'entreprise est un engagement fort d'Enedis. Les télé-opérations pour les clients désormais permises grâce aux près de 34 millions de compteurs communicants Linky déployés partout en France permettent d'éviter 70% de déplacements. Enfin, Enedis mobilise ses filières Technique et Achats pour co-construire avec ses partenaires les solutions de demain dans le domaine des travaux et de la fabrication de ses matériels.

Au cœur de sa mission de service public de la transition écologique, Enedis a pour ambition d'accueillir les nouveaux modes de production d'électricité décarbonés et de répondre aux nouveaux usages et demandes des clients particuliers et des collectivités locales. Cela passe notamment par le développement des énergies renouvelables et leur intégration sur le réseau public de distribution à hauteur de 67 GW d'ici 2035, ainsi que par l'accompagnement de l'essor des mobilités électriques. Enedis travaille main dans la main avec les collectivités dans le cadre des Schémas Directeurs d'Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques (SDIRVE) sur leurs territoires et le raccordement de 12 millions de points de recharge d'ici 2035. D'autres leviers encore sont la promotion des usages électriques efficaces comme les pompes à chaleur mais également la maitrise de l'énergie grâce notamment au compteur communicant.

L'ensemble des actions mises en œuvre permettent soit de réduire soit de compenser l'empreinte carbone de l'entreprise et ces actions sont suivies, quantifiées et objectivées dans le cadre notamment de la stratégie d'entreprise, le Projet Industriel et Humain 2020-2025 dont l'ambition est de concilier performance industrielle et approche durable.

Cette ambition, Enedis la partage avec ses salariés, ses clients et ses partenaires industriels pour construire, ensemble, dans l'ensemble des territoires, un service public de la transition écologique vers un monde neutre en carbone.