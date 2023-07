JOP 2024 : les maires d’Ile-de-France se mobilisent pour inclure la population à la dynamique olympique

La promesse avait été faite dès la candidature de Paris aux Jeux 2024 : cette Olympiade sera certes magique et spectaculaire, mais elle sera surtout sobre, durable et responsable afin de générer des impacts positifs pour l'ensemble de la population bien après la clôture des Jeux. Treize mois avant le début de l'événement, le projet olympique se concrétise grâce à l'investissement des élus locaux franciliens, qui se sont engagés à maximiser l'héritage olympique, tant du point de vue des infrastructures que de l'accès à la pratique du sport. Côté bâti, la table ronde organisée par l'AMIF le 27 juin dernier a permis de confirmer de bonnes nouvelles : le chantier du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis (93) tient ses délais et le franchissement piéton de l'A1, inauguré le 7 juin, permet déjà de désenclaver le quartier. Isabelle Vallentin, directrice générale adjointe de Solideo, a également confirmé que les 64 ouvrages pérennes construits pour les Jeux seraient livrés à la fin de l'année, afin d'être totalement opérationnels en mars 2024, tout en précisant que 1 200 très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) franciliennes avaient participé à leur édification.

En parallèle de la valorisation du bâti existant et de la mutation de certains quartiers, comme la Porte de la Chapelle, ces nouvelles infrastructures ont toutes été conçues pour se transformer dès la fin des Jeux en logements et équipements durables, à l'image du village des athlètes qui deviendra un quartier de logements et de commerces.

Préparer l'héritage immatériel

Mais la table ronde de l'AMIF a surtout permis de mettre en lumière le travail effectué entre les collectivités locales et le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques pour offrir à la population une fête inoubliable tout en donnant envie à tous les publics de se mettre à la pratique d'un nouveau sport. Afin de générer le maximum d'enthousiasme et de ferveur, les événements vont ainsi se multiplier tout au long de l'année dans toute la France. « 4000 communes sont déjà labellisées « Terres de Jeux 2024 », dont 30% des communes franciliennes, a annoncé le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Tony Estanguet. Ces communes pourront participer à la grande aventure des Jeux à travers des événements de célébration, comme le Relais de la flamme olympique, la tournée des drapeaux ou l'organisation d'Olympiades culturelles, mais aussi à travers des événements de promotion de la pratique sportive. Le fonds de dotation Impact 2024 offre également un accompagnement financier aux projets d'intérêt général qui utilisent l'activité physique et sportive comme outil d'impact social. Notre objectif est de transmettre l'envie de faire du sport à des milliers de personnes avant la cérémonie d'ouverture, et d'accompagner les clubs pour répondre à la demande de tous les jeunes qui voudront tester de nouvelles disciplines après les Jeux. ».

Pour la première fois de l'histoire olympique, une billetterie sociale et territoriale a également été mise en place, avec 4 millions de billets vendus moins de 50 euros, un million de billets distribués par les collectivités locales et 100 000 places gratuites. Alors que des milliers d'enfants de Seine-Saint-Denis (93) apprendront à nager cet été grâce aux Fonds de Dotation de Paris 2024, les communes franciliennes sont dans les starting blocks pour célébrer les grandes valeurs du sport...