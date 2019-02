« La stratégie de inwi, c'est l'Internet pour tous au Maroc »

Quelle est votre vision stratégique pour l'entreprise, avec quel impact pour le pays ?

L'entreprise inwi est à capitaux majoritairement marocains et réalise 100% de ses revenus au Maroc. C'est aujourd'hui un acteur central de la digitalisation de l'économie nationale. La société a adopté une stratégie qui tient en quelques mots : l'Internet pour tous. Cela veut dire que dans chacune de nos actions quotidiennes, dans chacune de nos offres de produits et de services, nous avons l'ambition de faire accéder le plus grand nombre de Marocains, partout où ils se trouvent sur le territoire national, à Internet. Cet engagement est valable aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. C'est un défi d'envergure nationale que les équipes de inwi relèvent tous les jours, et qui témoigne de l'évolution positive et continue du secteur des télécommunications au Maroc. Les chiffres nous confortent d'ailleurs dans notre vision. Depuis juin 2015, date de lancement de notre réseau 4G, le trafic Data sur le réseau inwi a été multiplié par 17 !

Qu'a lancé inwi pour atteindre son but ?

Disposer d'infrastructures réseau solides et innovantes est un préalable nécessaire à la digitalisation de l'économie marocaine. À fin 2018, inwi disposera par exemple d'un réseau Full 4G. Cela veut dire que chacune des antennes de l'opérateur permettra d'accéder aux services d'Internet mobile haut débit et de couvrir ainsi 95% de la population marocaine. L'effort permanent d'investissement et d'innovation de inwi lui a également permis d'amorcer la transition vers la 5G en faisant évoluer son réseau vers la 4,5G et de réussir la première connexion à plus de 1Gb/s. Nous poursuivons également le développement de notre réseau de fibre optique, qui dépasse actuellement les 10.000 km et offre la possibilité de raccorder plus de 12 000 foyers. Résultat de ces efforts continus : inwi a été élu « meilleur réseau Internet mobile de l'année 2017 » au Maroc par la plateforme indépendante nPerf et continue de l'être pour 2018. En outre, afin de permettre au plus grand nombre de Marocains, particuliers et entreprises, de bénéficier d'une connectivité optimale, inwi offre des solutions visant une meilleure appropriation du digital au quotidien. Ainsi, nous proposons des solutions fixes et mobiles qui démocratisent l'accès à Internet assorties de plusieurs innovations souvent exclusives. Je citerai à ce titre l'une d'elles, qui a constitué une véritable rupture sur le marché, la Box idar Duo, qui permet, pour la première fois au Maroc, de bénéficier d'appels et d'une connexion haut débit 4G illimités pour la maison. Une offre Plug and play, sans aucune contrainte d'installation.

Dans notre volonté d'accompagner la digitalisation des entreprises, nous avons également lancé une suite complète de solutions Cloud et Sécurité couvrant l'ensemble des besoins des entreprises nationales. De même, inwi propose aux professionnels la plus grande superficie Datacenter au Maroc : 4000 m2 de salles IT réparties sur plusieurs villes du Royaume.

Donnez-nous quelques exemples de vos réalisations...

La société inwi est engagée dans des projets de grande envergure. Des projets structurants pour le pays et pour l'attractivité de son économie. Très impliquée dans le domaine de l'éducation à travers plusieurs plateformes et initiatives, inwi a par exemple déployé le réseau MARWAN. Un réseau universitaire national très haut débit qui raccorde près de 90 établissements d'enseignement supérieur en fibre optique, avec des débits entre 100 Mégabits par seconde et 5 Gigabits par seconde, ce qui en fait une référence sur le continent Africain... Nous pouvons citer aussi le déploiement du Wifi dans le tramway de Casablanca, qui nous a valu cette distinction lors du Smart City Paris. Un réseau haut débit gratuit couvrant un réseau de 31Km reliant différents points névralgiques de la métropole et bénéficiant à plus de 126.000 utilisateurs quotidiens du tramway casablancais.

En outre, inwi connecte par exemple plus de 2/3 des agences des plus grandes banques de la place à travers un réseau de fibre optique hautement résilient. La banque centrale, ainsi que la plateforme de télé-compensation, sont opérées par la connectivité haut débit de inwi. Ce sont donc autant d'exemples qui apportent la preuve de notre engagement pour la digitalisation de l'économie marocaine et donnent corps et sens à notre stratégie d'Internet pour tous.

Au-delà de la vision stratégique et de l'aspect technique, inwi s'est également engagée au point de vue social, n'est-ce pas ? Pouvez-vous là aussi donner quelques exemples concrets d'engagements ?

En cohérence avec notre stratégie d'Internet pour tous, inwi a toujours défendu une technologie réellement utile dans la vie des Marocains. Un Internet qui permet à tous d'apprendre, de découvrir le monde, de prendre soin des autres et d'eux-mêmes. En matière de responsabilité sociale, l'action de inwi se structure autour de trois axes : le volontariat, l'éducation et l'entrepreneuriat. Pour chacun de ces axes, nous avons créé des plateformes efficaces que nous animons, que nous enrichissons au quotidien et qui sont devenues aujourd'hui des références au niveau national et régional. La première de ces plateformes est Diriddik.ma, dévolue à la mise en relation des bénévoles et des associations autour de projets concrets dans toutes les régions du pays. En cinq ans, Dir Iddik a mobilisé 80.000 bénévoles dans tout le pays. Elle s'impose ainsi comme un puissant outil pour accompagner le développement du tissu associatif marocain et permettre de mobiliser davantage de jeunes, partout au Maroc, tout au long de l'année.

Autre plateforme tout aussi novatrice : Emadrassa qui est, à ce jour, la plus grande plateforme gratuite d'apprentissage et d'orientation métiers au Maroc. Depuis son lancement en 2012, Emadrassa permet à des milliers de collégiens et de lycéens dans toutes les régions du pays de réviser leurs cours en ligne, d'accéder à des annales corrigées d'examens, à des vidéos de développement personnel, etc.

Enfin, inwi poursuit également son engagement pour accompagner au quotidien les entrepreneurs et les porteurs de projets dans toutes les régions du pays. Depuis sa création, inwi a contribué à la mise en place d'un vivier de startups dynamiques, créatrices de valeur dans plusieurs domaines, comme l'éducation, le Gaming ou l'action sociale. De plus, nous nous sommes dotés d'une plateforme entièrement dédiée à l'innovation et à l'entreprenariat, disponible sur www.innov.inwi.ma. Entrepreneurs, porteurs de projets et grand public y trouvent toute l'actualité des startups partenaires, ainsi que de l'information concernant des événements de formation, de coaching ou de développement passés et à venir.

Un dernier mot à propos de l'Award Smart City Africa que vous avez reçu...

C'est un prix qui récompense un projet innovant, Wifi M3ak, qui nous a permis de déployer un réseau wifi très haut débit dans le tramway de Casablanca. C'est un service structurant pour une métropole de cette taille. Un symbole de progrès, de modernité et d'inclusion digitale. Mais à mes yeux, ce prix récompense également la grande expertise des équipes inwi qui ont relevé ce défi et réalisé ainsi une véritable prouesse technique, celle d'installer des dispositifs de connexion très haut débit sur du matériel roulant en utilisant des équipements résistant à des conditions climatiques et d'exploitation assez rudes. Ce prix vient également nous conforter dans notre conception de la technologie et de son utilité au quotidien. Wifi M3ak est une innovation utile qui change le quotidien des dizaines de milliers d'usagers qui prennent le tramway tous les jours à Casablanca. C'est un projet qui rentre dans notre vision d'entreprise : Internet pour tous pour apprendre, pour échanger, pour entreprendre, pour se divertir, etc. Enfin, ce prix récompense l'expertise africaine. Nous avons l'habitude de dire que l'Afrique est le continent d'avenir, celui de tous les possibles. C'est particulièrement vrai pour la technologie. La transformation digitale, la smart city, le cloud computing, l'Internet des objets ... tous ces sujets sont d'actualité dans nos pays. Et partout, des entrepreneurs, des créateurs, des jeunes imaginent et créent les solutions de demain. Chez inwi, nous les accompagnons au quotidien et c'est ensemble que nous donnerons corps, entre autres, à la smart city de demain.