Mécénat de compétences : les entreprises engagées vont plus loin

Marianne Eshet, Présidente de l'Alliance pour le Mécénat de compétences a ouvert cette 3ème Rencontre des Présidents placée sous le sceau de l'intelligence collective.

Pour inciter au mécénat de compétences, 4 leviers structurants peuvent être activés. Le premier est la mention dans le programme d'intégration. Ainsi fait par la Française des Jeux, représentée par Pierre-Marie Argouarc'h, Directeur Expérience Collaborateur et Transformation qui offre la possibilité de s'engager à tous les nouveaux arrivants. Le deuxième : inscrire le mécénat dans l'entretien d'évaluation et le parcours de carrière. Un choix fait par Wavestone dont le COO Patrick Hirigoyen a rappelé que l'entreprise alloue 1% du temps travaillé au mécénat de compétences pendant que cet engagement est évalué lors des entretiens annuels et valorisé dans le parcours collaborateurs. KPMG, devenu entreprise à mission, et représenté par Séverine Lebré Badré, Head of Corporate Affairs, a choisi le 3ème levier : l'intégration dans les KPI individuels et collectifs. Enfin pour le quatrième levier, l'inscription du mécénat de compétences dans l'intéressement financier : Laurent Gasse, DRH du Groupe ADP a expliqué comment il l'a mis en place en collaboration active avec les syndicats.

Des approches diverses...

Caroline de Grandmaison, Présidente CGI France et Luxembourg, souhaite prendre en compte les jours consacrés au mécénat de compétences dans les évaluations et en faire un accélérateur de carrière. Pour Éric Fourel, Président d'EY en France, participer au mécénat de compétences est un acte fondé sur l'engagement personnel et la philanthropie. Il est donc réticent à mettre en place une incitation financière. Avis partagé par Olivier Laureau, Président de Servier, qui estime que « L'engagement doit être un don » mais est dans le même temps, convaincu de l'importance de valoriser les actions menées.

Au sein du Groupe La Poste, au contraire, Florence Pavageau, Déléguée Régionale a souhaité faire du mécénat de compétences un indicateur RSE et en tenir compte dans le cadre de l'entretien annuel. Jean-Pierre Farandou, Président du Groupe SNCF, a confirmé que « Le mécénat de compétences a de la valeur pour le collaborateur et pour l'entreprise, en termes de sens et de développement des compétences » et intégré le mécénat de compétences dans les évaluations, afin d'y associer les managers.

Chez TotalEnergies les salariés du groupe peuvent faire du mécénat de compétences, 3 à 5 jours par an, et précise Agniezka Kmiecziak, Directrice people et social du groupe, « De plus, en France, le dispositif est un levier de l'intéressement » Patrice Morot, Président de PwC, précise que son cabinet réfléchit à insérer le mécénat de compétences à l'accord d'intéressement, et déjà inscrit dans le parcours des hauts potentiels de l'entreprise.

Chez Manpower Group, pas de levier mais un Comex dont les membres sont engagés dans le programme « Un jeune, un mentor », une expérience jugée « hyper enrichissante» par Alain Roumilhac, son Président.

... et toujours volontaristes !



« Le mécénat de compétences est une responsabilité qui sert l'engagement de l'entreprise et sublime ses valeurs », poursuit Fréderic Sebag, Président d'Open. Chez Algoé présidé par Pascal Gustin, la participation se fait sur la base du volontariat : une fois le collaborateur engagé, sa mission fait objet d'une évaluation. Marie-Doha Besancenot, Directrice RSE, Marque et Communication chez Allianz, évoque le catalogue de missions remis aux nouveaux embauchés, afin de leur donner envie.

Chez Orange, outre le programme proposé aux seniors dont 4000 collaborateurs ont déjà bénéficié, Vincent Lecerf, DRH Groupe, précise que « depuis avril 2022, son entreprise, permet aux collaborateurs en milieu de carrière de profiter d'une respiration de 3 à 12 mois pour s'engager dans un projet associatif ». Accenture qui, depuis deux décennies, accompagne les associations dans leur transformation, a lancé « les vendredis de la Fondation », des missions courtes avant de s'engager plus longuement, explique Aliette Leleux, Présidente de la Fondation.

Isabelle Bastide, Présidente de Page group, rappelle que la mission de mécénat de compétences est valorisée lors des process de promotion des collaborateurs. Le dispositif, témoigne Gilles Vermot-Desroches, SVP citoyenneté et affaires institutionnelles, est inscrit dans l'outil de mesure Schneider Sustainability Essentials 2021-2025. L'incitation n'est pas nécessaire, car « le programme est géré par des consultants qui se passent le relai sans qu'on ait à s'en occuper » indique Matthieu Sainton, Associé d'Eurogroup Consulting. Pierre Coppey, Directeur général adjoint de Vinci conclut les prises de parole en insistant sur la capacité d'offrir aux salariés, qui sont demandeurs, des occasions de s'engager.

L'Alliance pour le Mécénat de compétences a lancé cette réflexion qui va se poursuivre activement pour enraciner le mécénat de compétences dans l'entreprise, tout en respectant le rythme et la diversité des approches.

Après avoir initié en 2019 et présidé l'Alliance pour le Mécénat de compétences, Marianne Eshet passe aujourd'hui le flambeau à Corinne Massin, Directrice du Mécénat Servier.

Elle conclut ainsi le succès de cette 3ème Rencontre : « Je me réjouis de cette dynamique et je salue la grande détermination des dirigeants et leur capacité à s'inspirer les uns des autres pour faire avancer la cause de l'engagement citoyen ! »

Pour en savoir plus :

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/alliance-pour-le-mecenat-de-competences/

Site internet : https://alliance-mecenat-de-competences.org/