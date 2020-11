« Smart Aerospace Paris Region » dessine l’avenir de l’aéronautique francilienne

Avant la crise sanitaire de 2020, la filière aéronautique-spatial-défense (ASD) représentait 105 000 emplois en Île-de-France, avec la présence de grands donneurs d'ordres comme Safran, Thales, Dassault et Airbus. Mais aussi de près de 1400 PME sous-traitantes. Cette filière est donc stratégique pour le territoire, compte tenu de son potentiel d'innovation, de création de valeur ajoutée et d'emplois.

Pour engager avec les acteurs de la filière un dialogue structuré et de long terme, la Région Île-de-France et le GIFAS ont élaboré une stratégie en 7 points. La Stratégie Smart Aerospace présentée lors du dernier Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Dans le contexte de crise liée au Covid-19, la Région poursuit le dialogue avec les acteurs de la filière et le renforce en vue d'apporter une réponse groupée et cohérente.

Mesure 1 : instaurer une Task Force Île-de-France

Une cellule aéronautique régionale a été mise en place avec l'État et le GIFAS, ainsi que les pôles ASTech et Systematic, le CETIM, GIM, Bpifrance, la Banque des Territoires et la CCI régionale. Son objectif est de favoriser les échanges et de détecter rapidement les entreprises confrontées à des difficultés, afin de les soutenir efficacement.

Mesure 2 : soutenir les grands projets de R&D de la filière

La Région a ouvert son aide Grands Projets de R&D aux entreprises de la filière aéronautique-spatial-défense (ASD) francilienne. Elle vient par exemple d'apporter son soutien aux activités de R&D d'Air France Industries et d'Airbus Defence & Space.

Mesure 3 : organiser des challenges d'innovation

Ces challenges doivent favoriser la mise en relation de grands donneurs d'ordres et de PME pour répondre à un besoin technologique propre à la filière. Les meilleurs projets sont soutenus financièrement par la Région. Un challenge « AI for Aeronautics » est ainsi engagé avec Dassault Aviation.

Mesure 4 : financement de plateformes d'innovation pour la filière

La Région et le GIFAS favorisent la création de lieux d'accueil et de services pour les start-up, TPE, PME et ETI porteuses d'un projet innovant. À l'instar du soutien déjà apporté au Campus Fab de Bondoufle (91) - 1,6 M€ de financements régionaux pour une plateforme de formation « Usine du futur » -, à l'Additive Factory Hub - 2,5 M€ pour une plateforme dédiée à la fabrication additive -, ou à Starburst Accelerator - 115 000 € pour l'accélérateur de start-up de la filière ASD -.

Mesure 5 : soutien à l'investissement et à la modernisation industriels

La stratégie régionale Smart Industrie vise à réindustrialiser le territoire. Jusqu'à 300 millions d'euros seront mobilisés pour projeter les entreprises, dont celles de la filière ASD, vers l'industrie du futur. Un soutien régional de 720 000 € a été accordé au programme « Industrie du Futur » du GIFAS pour accompagner 40 PME franciliennes. Et parmi les 75 entreprises lauréates de l'appel à projets Relance Industrie, lancé par la Région en 2020, 13 sont des entreprises de la filière ASD.

Mesure 6 : formaliser des plans d'actions RSE avec les entreprises aéronautiques

Les entreprises de l'ASD s'engagent sur le recours à des filières d'insertion, la mise en place d'une stratégie d'achats ESS ou en économie circulaire, le développement du mécénat de compétences, etc.

Mesure 7 : Développement d'un Campus des métiers

À travers le projet pédagogique du Campus des métiers et des qualifications aéronautique et spatial, la Région et tous les acteurs de la filière ambitionnent de corréler l'offre de formation au plus près des profils recherchés par la filière ASD. Le Campus Fab, plateforme de formation « Usine du futur » a obtenu le label « Campus d'Excellence ».