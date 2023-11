Socomore : « Le V.I.E, un avantage compétitif ! »

Un développement à l'international facilité par le soutien administratif de Business France

Le V.I.E ou Volontariat International en Entreprise est un dispositif sécurisé par l'Etat français qui permet à une entreprise de confier une mission professionnelle à l'étranger de 6 à 24 mois à un jeune talent français ou ressortissant européen, âgé de 18 à 28 ans en début de mission.

« Quand envoyer un collaborateur à l'international s'avère une aventure complexe, le V.I.E simplifie tout ! Ne pas y recourir est quasiment une faute ! », s'exclame Frédéric Lescure,

Véritable chimiste de l'aéronautique, entre autres, l'entreprise basée à Vannes fait appel depuis vingt ans aux V.I.E. Business France porte le dispositif dès le dépôt et la diffusion des offres d'emploi sur la plateforme dédiée, veille au recrutement et gère les étapes avant le départ du jeune de moins de 28 ans, assure la garantie de rémunération, selon le pays, mais prend en charge également les formalités de la sécurité sociale, la mutuelle, les congés. Côté entreprise, une simple facture à acquitter une fois tous les trimestres.

Un programme permettant à Socomore de recruter et fidéliser de jeunes talents

Sur la seule période 2022/2023, sept V.I.E sont en poste dans les filiales de Socomore et sur les marchés à conquérir. « Ils sont stagiaires, alternants, jeunes salariés et partent en V.I.E. C'est un acte normal de gestion qui permet d'attirer des jeunes qui ne viendraient pas travailler dans une PME bretonne », admet Frédéric Lescure.

À Los Angeles, un ingénieur en V.I.E sert d'interface entre les deux centres de R&D de Socomore, d'autres ont pour mission de veiller au développement commercial ou à la finance. Des V.I.E dans d'autres domaines sont à l'étude, notamment suite aux rencontres lors du Salon du Bourget 2023. « En 2011, Morgan a été envoyé en V.I.E à Shanghai pour développer le marché Chinois. Dix ans plus tard, il accompagne le développement sur la zone Asie du Sud-Est et Australie Nouvelle Zélande. Nous avons eu des V.I.E en Russie, à Forth Worth et à Los Angeles aux États-Unis. Nous allons envoyer un V.I.E en mission en Inde qui sera hébergé chez un partenaire à Bangalore avec l'ambition de se développer sur place », annonce le PDG de Socomore.

L'entreprise qui emploie 400 salariés, réalise 100 M€ de CA dont 50% en Europe, 40% en Amérique du Nord, 10% dans le reste du monde.

Les aides financières des régions

Les régions soutiennent financièrement les entreprises recrutant en V.I.E. Les montants et conditions d'éligibilité varient selon les régions.

En Bretagne, l'aide « Pass Export V.I.E » correspond à 30% des indemnités versées par le ou les employeurs du V.I.E (hors frais de gestion Business France) jusqu'au 18e mois du V.I.E. Cette aide est limitée à 3 V.I.E par entreprise.

Entreprises éligibles :

Les TPE ou PME de production.

Les TPE ou PME de service aux entreprises de production, à l'exception des activités de négoce.

