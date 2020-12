Le Forum 5G le mardi 8 décembre en direct sur latribune.fr

Si le déploiement de la 5G annonce d'ores et déjà un impact considérable sur les usages, il permettra également le développement économique et social des territoires, dont la connectivité est un enjeu central en France et en Europe.

Cet événement, parrainé par Laure de La Raudière, députée (AGIR) d'Eure-et-Loir et Éric Bothorel, député (LREM) des Côtes-d'Armor, a pour objectif de mettre en lumière les usages, enjeux et défis induits par cette technologie.



Le Forum 5G, animé par la rédaction de La Tribune, rassemblera les parlementaires spécialistes du numérique ainsi que les institutions, experts, grands groupes, ETI ou start-up qui ambitionnent d'exploiter harmonieusement les capacités offertes par cette révolution numérique.

Le programme :

9h00 - 9h15 : Ouverture par Laure de LA RAUDIÈRE, députée (AGIR) d'Eure-et-Loir



9h15 - 10h15 : Table-ronde n°1 « Déploiement de la 5G : quels enjeux et quelles perspectives ? »

Thierry BOISNON , président de Nokia France

10h15 - 10h25 : Présentation de start-up

Olivier LEROUX, CEO d'Oasis Smart Sim

10h25 - 11h45 : Table-ronde n°2 « La 5G : levier d'aménagement numérique des territoires ? »

Olivier BABEAU , président de l'Institut Sapiens

, députée (LREM) des Hauts-de-Seine Gérard LONGUET, sénateur (LR) de la Meuse

11h45 - 12h00 : Clôture par Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques



12h00 - 12h30 : Échanges entre Cédric O et les participants à l'événement

Retrouvez les informations de l'événement sur : https://forum5g.fr/

Le compte Twitter et le hashtag :

@RMconseil

#Forum5G