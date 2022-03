Le TPE mobile, une innovation pour les entreprises

La sécurité, au cœur de sa préoccupation

Le Terminal de Paiement Électronique (TPE) est un dispositif qui se base sur des données bancaires et effectue des transactions. Il enregistre ces dernières et est connecté à un serveur avec lequel il communique à distance. Ce moyen de paiement est simple et facile d'accès depuis un smartphone.

Pour vous garantir la durabilité et la pérennité de votre activité, la sécurité des transactions n'est pas à négliger. Avec un TPE portable, les transferts d'argent sont hautement sécurisés et évitent tout risque de fraude. Vous direz également adieu aux problèmes liés aux chèques bancaires et au cash.

Avec de l'argent liquide, la sécurité de vos fonds peut être influée par le transport ou par des attaques extérieures. En choisissant le TPE mobile, votre argent atterrira directement sur votre compte courant ou sur votre compte de paiement professionnel.

Toutes les activités s'adaptent au TPE mobile

Le TPE mobile est plébiscité pour sa capacité d'adaptation à toutes sortes d'activités. Il se démarque du TPE fixe par sa mobilité. Il convient aussi bien aux commerçants ambulants qu'à ceux qui restent en local. Quel que soit votre domaine d'activité, le TPE mobile vous propose de recevoir le paiement de vos clients sans avoir à vous déplacer. Il vous fait gagner en temps, en productivité et en rentabilité, car vous pouvez vous concentrer sur d'autres tâches en même temps. Dans le cadre d'un changement de projet, vous pouvez toujours profiter des atouts de votre TPE mobile.

Une meilleure gestion financière à la clé

Les terminaux de paiement mobiles sont équipés d'un logiciel de gestion financière. Vous pouvez alors suivre vos transactions à partir d'un appareil connecté, en temps réel.

Sachez qu'une gestion financière bien maîtrisée génère un retour sur investissement optimal. Vous pouvez minimiser vos dépenses et optimiser vos gains pour doubler, voire tripler votre CA. Le TPE mobile doté d'une application de gestion de suivi favorise l'analyse de l'évolution de votre activité. Vous pouvez avoir un œil sur l'ensemble de vos transactions qui seront stockées d'une manière automatique dans votre historique avec les données du client et leur date.

Le TPE portable pour les nombreux déplacements

Les modalités de paiement sont des facteurs essentiels pour les professionnels itinérants. Elles constituent un levier important pour le bon déroulement de leurs activités. Comme les cartes bancaires sont de plus en plus utilisées, le TPE mobile est la solution de paiement incontournable. Celui-ci autorise les cartes bancaires étrangères pour vos rendez-vous d'affaires à l'étranger.

Avec ce type de terminal de paiement, vous pouvez vous occuper de votre activité n'importe où et n'importe quand. Vous pouvez le glisser dans votre bagage à main dans le but de faciliter vos transactions en déplacement.

Une bonne expérience client au rendez-vous

Le TPE mobile est synonyme d'expérience client réussie. Le client est satisfait si au moment de la transaction, le mode de paiement choisi est rapide et rassurant. Au contraire, une solution douteuse le fera fuir.

Les prochaines fois, le client se dirigera automatiquement vers votre enseigne. En fidélisant la clientèle avec un TPE mobile, les bénéfices se feront sentir sur votre chiffre d'affaires. Le client pourra avoir accès à vos services et produits à tout endroit et à tout moment.

En résumé, le TPE mobile s'accompagne de multiples avantages qui ont pour vocation de booster votre business. Il ne vous reste plus qu'à mettre en place la méthode compatible avec votre TPE mobile pour maximiser votre système de paiement.