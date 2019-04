Les start-ups en ligne se démarquent avec la literie

Les raisons d'un tel engouement

Selon Planetoscope, 3,9 millions de matelas sont vendus chaque année en France, soit plus de 7 matelas par minute. En 2017, le marché a rapporté 1,55 milliards d'euros. Les français ont bien compris qu'une bonne qualité de sommeil équivaut à une meilleure santé et surtout à moins de douleurs en journée. La literie fait aujourd'hui l'objet de recherches poussées pour améliorer ses performances et sa durabilité mais aussi procurer le confort et le bien-être à toutes les morphologies. Deux points fondamentaux sont respectés : les entreprises en ligne se fient à la qualité du matelas et proposent des solutions innovantes pour satisfaire leurs clients.

Un concept pour vendre plus

Les start-ups en ligne disposent toutes d'un argument de vente infaillible. Beaucoup proposent une livraison ultra-rapide. Certaines assurent la reprise du matelas ou du sommier à domicile s'il ne convient pas et offrent une durée de garantie de 10 ans minimum. Le fait de pouvoir essayer et renvoyer la pièce de literie commandée sans avoir à donner d'explications incite les consommateurs à se laisser tenter. La satisfaction client est prioritaire puisque les avis laissés sur le site, sur les forums ou les réseaux sociaux doivent être positifs pour propulser la start-up au sommet et convaincre le client potentiel d'acheter.

Les spécificités des nouveaux matelas

Composés de plusieurs couches, élaborés avec des matières naturelles, de petite épaisseur pour s'adapter à tous les cadres de lit, les matelas actuels surprennent par leur accueil et leur soutien. La literie est respirante, hygiénique, le plus souvent traitée contre les bactéries et les acariens. Les mousses enveloppent le corps tandis que les ressorts ensachés soutiennent chaque zone indépendamment. Les conceptions sont le plus souvent artisanales, reprenant un savoir-faire centenaire.

Pour bien choisir son matelas, il faut simplement prendre le temps de l'essayer, de le tester sur une longue durée.



Les ventes de literie en ligne boostent le marché en mettant en confiance le consommateur et en renouvelant régulièrement leur offre. Avec des prix raisonnables et des services haut-de-gamme, le secteur n'a aucun souci à se faire.