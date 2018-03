Marché du dépannage en France : attention aux arnaques

Un homme rentre chez lui et constate que sa serrure est bloquée. Premier réflexe dans l'urgence : il appelle le premier numéro de serrurier à portée de main, celui du prospectus dans sa boîte aux lettres. Souvent, il va tomber sur un serrurier dont les services lui coûteront beaucoup plus que prévu et dans l'urgence, le client signera un devis à la somme exorbitante pour ne pas passer la nuit dehors. Or, une fois le devis signé, vous ne pouvez plus faire machine arrière ! Il est alors peut-être nécessaire de passer quelques coups de fil avant de se précipiter sur le premier serrurier...

Le nombre de dépositions de plaintes contre des dépanneurs escrocs augmente chaque année ! Soyez plus malins et évitez de tomber dans le piège en vous informant sur la démarche à suivre pour ne pas vous faire arnaquer.

Loi en vigueur pour limiter les dégâts

Suite aux nombreuses dépositions de plaintes contre des dépanneurs en serrurerie, le 1er avril 2017, la loi incitant les dépanneurs à domicile à annoncer leurs prix sur Internet, a été déposée. Elle exige également au serrurier de fournir au client un devis avant de s'engager dans une réparation. Si l'entreprise que vous contactez refuse de vous transmettre toutes ces informations, n'insistez pas et fuyez !

Nos conseils pour éviter les arnaqueurs

Votre serrure est bloquée et vous désirez la faire réparer ? Rien de plus normal ! Dans l'ignorance et la précipitation, il est facile de vous faire arnaquer par des dépanneurs malhonnêtes qui profiteront de votre faiblesse. Ainsi, il vous faut prendre les précautions nécessaires pour éviter de tomber sur des escrocs. Armez-vous de bon sens et de patience et vous n'aurez aucune crainte quant au serrurier qui s'occupera de votre problème. Nous vous proposons donc quelques conseils pour profiter des services d'un bon dépanneur sans vous faire avoir.

Prendre le temps de choisir son serrurier

Tout d'abord, vous pouvez contacter la Chambre Syndicale des Artisans Serruriers. Cet organisme vous guidera vers des serruriers recommandés et de qualité.

Si cette structure n'est pas accessible ou en cas d'urgence, vous pouvez contacter un proche ou les services de renseignements.

Prenez contact avec des plateformes de confiance comme Ou-Serrurier. Ce site internet vous indiquera la marche à suivre pour choisir le serrurier qui vous conviendra notamment en vous invitant à consulter la liste comparative des différents bons serruriers déjà sélectionnés par leurs soins. En fonction de votre budget, de votre localisation et de vos exigences qualitatives, vous trouverez le serrurier qui vous siéra.

Vous pouvez contacter un voisin ou bien consulter les avis des internautes pour retrouver le prestataire qui vous convient.

La meilleure démarche reste toutefois de choisir un bon serrurier bien avant de devoir le faire dans l'urgence et de garder ses coordonnées à portée de main en cas de besoin.

Mon serrurier est-il assez compétent ?

Vous êtes en contact avec un serrurier c'est bien, mais l'enquête n'est pas terminée :

Assurez-vous que votre dépanneur garantit la serrure et les prestations fournies.

Renseignez-vous sur les garanties offertes et leurs durées.

Informez-vous au maximum sur tous les services que votre serrurier peut vous fournir.

Soyez clair sur le tarif de la main-d'œuvre, des frais de déplacement et autres charges avec votre serrurier.

Connaissez d'avance le délai et la durée de l'intervention.

Demandez à votre dépanneur un devis sans frais et sans engagement.

N'oubliez pas de comparer toutes ces informations avec d'autres serruriers pour être sûr d'avoir fait le bon choix.

Comparer, c'est la clé !

Quelque soit votre problème de serrure : porte cassée, porte claquée, serrure enfoncée... le premier réflexe que vous devez avoir avant de contacter un dépanneur, est de comparer les différents serruriers proposés par des plateformes de confiance telles que Ou-Serrurier, Mes Dépanneurs, etc. Cette action vous prendra seulement quelques minutes et vous permettra de gagner du temps qu'un serrurier non efficace pourrait vous prendre ou pire, de l'argent trop rapidement dépensé pour des services ou des destructions superflus qui auraient pu être évités si vous aviez eu affaire à un serrurier de confiance ! Quelques minutes contre quelques heures et une bonne somme d'argent, que choisissez-vous ? Il n'y a pas photo, personne ne veut se faire arnaquer, il suffit simplement de prendre le temps avant et non après.