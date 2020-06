Mtfa2line, un vent de fraicheur pour la relance économique au Maroc

Le pitch?

Après plus de deux mois de confinement dû à la situation Covid-19, le Maroc se prépare à retrouver, à partir du 10 juin prochain, un rythme économique normal. Dans le cadre de cette relance, plusieurs entreprises souhaiteraient lancer des campagnes de communication, mais toutes, n'en ont pas les budgets. Avec des partenaires médias, l'agence conseil a pu mobiliser près de 2 M de DH (200 000 euros environ), de prestation de conseil et de placement en espace, pour trois entreprises qui seront retenues aux termes d'un examen de dossiers déposés sur le site mtfa2line.ma. «Nous avons lancé l'appel vers fin mai. En ce début juin, nous avons reçu plus de Quarante Cinq candidatures. Le jury devra statuer dans les prochains jours et trois marques ou entreprises accèderont, sans aucun frais, à nos services», explique Jalal Hajjou, patron de l'agence Optimum Marketing Group.

Un élan de solidarité au profit du Corporate

Initiative volontariste, #Mtfa2line est également ouverte aux différents contributeurs qui souhaitent apporter une pierre à l'édifice. Durant la période de crise, le Maroc a fait preuve d'une solidarité spontanée inédite, tous secteurs confondus. Avec #Mtfa2line, Optimum Marketing Group cherche à pérenniser cet élan et le mettre au profit du corporate. Ainsi, de grands groupes médias du pays ont rejoint l'initiative, créant un véritable mouvement dans le secteur. L'initiative dispose déjà d'un stock d'espace média important, allant des passages en radios privés à la presse écrite en passant par l'affichage urbain et le digital. Les trois entreprises retenues auront ainsi droit à une campagne de relance clé en main, couvrant la stratégie, la création, et le déploiement médias et hors médias.

Bien que les investissements publicitaires aient connu une baisse drastique durant les mois d'avril et mai (- 45%) et que le secteur de la communication et des Médias soit particulièrement touché, l'agence Optimum Marketing Group et ses 20 collaborateurs signent là un «contre-pied de mindset», comme le souligne son fondateur et dirigeant Jalal Hajjou.

Une dynamique solidaire qui rassure les jeunes patrons d'entreprises

#Mtfa2line a été déployée comme une marque à part entière, avec ses propres contenus sur les réseaux sociaux, le tout, en mode télétravail. L'émulation créée par l'initiative a raisonné dans le secteur comme un appel à la mobilisation générale. Plusieurs confrères ont, en effet, salué l'action et ont proposé d'y apporter leurs contributions.

«Bien entendu, le principe est d'encourager les entreprises innovantes, dont les campagnes de communication auront un véritable impact sur leurs activités, la préservation des emplois et la valeur ajoutée en termes de proposition au marché», tiennent à préciser les initiateurs.

En pleine préparation de son déconfinement et de sa relance économique, le Maroc se positionne désormais comme l'une des nations les plus innovantes en matière de lutte contre le Covid-19. Après la réactivité exemplaire sur la fabrication des maques en grande quantité et le lancement du respirateur artificiel intelligent, le Maroc présente, encore une fois, un exemple d'ingéniosité et de solidarité qui sonne comme un vent de fraicheur dans le secteur de la communication. Sur les réseaux sociaux, quelques commentaires invitent déjà à faire de même dans d'autres pays, où les services de conseil en communication et placement en espace médias sont réservées exclusivement aux gros budgets. Avec un peu de chance, #Mtfa2line marquera un changement de paradigme désormais en marche.