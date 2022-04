MyMobility appelle les responsables politiques à soutenir le secteur TPMR pour maintenir l’école inclusive

Des risques de défaillances dans un secteur où l'impact de la crise ukrainienne s'ajoute à celle de la COVID 19

MyMobility est le leader français de l'accompagnement et des services de TPMR (transports de personnes à mobilité réduite). Entreprise à mission, les Conseils départementaux lui délèguent chaque jour l'accompagnement de 10 000 enfants en situation de handicap vers leur école. Celui-ci est indispensable pour plus de 15% des enfants handicapés scolarisés en école « ordinaire ». Pour accomplir cette mission d'intérêt général, les 3 500 conducteurs de MyMobility parcourent quotidiennement, 300 000 kilomètres, soit 7 tours du monde, et cela pendant toute l'année scolaire ! Dans ces conditions, le prix des carburants est un enjeu majeur. Avec l'invasion de l'Ukraine, les carburants les plus utilisés ont flambé : l'essence et le diesel ont augmenté de 35%. Bien pire, le bio GNV, pourtant carburant le moins polluant car issu de l'exploitation des déchets humains, totalement neutre en émission de CO2, a vu son prix multiplié par 4 en quelques mois pour atteindre plus de 3 euros au mois de Mars 2022, malgré une baisse constatée ces derniers jours. Pour combien de temps... et comment construire une politique de transition énergétique durable devant tant de volatilité ? Quant au GPL, il résiste pour le moment, puisqu'il est à moins d'1 euro ..., mais jusqu'à quand ?

Le secteur de la mobilité adaptée doit aussi faire face au renchérissement et à la diminution de l'offre de véhicules. La crise du COVID avait déjà créé une situation de tension sur les matières premières impactant notamment la fabrication de semi-conducteurs (provenant majoritairement de Chine et d'Asie du Sud Est) et plus globalement des composants automobiles, avec des usines qui tournent au ralenti. La crise ukrainienne est venue aggraver ces phénomènes, avec par exemple une forte augmentation du palladium, métal précieux dont le premier producteur mondial est à la Russie (40 % de l'offre). Ce métal nécessaire à la fabrication des pots catalytiques, est devenu 1.5 fois plus cher que l'or ! Le vol organisé de pots catalytiques est devenu un véritable fléau. Dans ce contexte, « l'offre de véhicules annoncée par les constructeurs devrait se réduire et les prix augmenter entre 25 et 30% » regrette Jean-François Pech, Président de MyMobility et président de la commission TPMR de l'OTRE. Cette forte augmentation des coûts des véhicules neufs pénalisera les entreprises les plus vertueuses qui renouvellent régulièrement leur parc pour bénéficier des dernières technologies les moins polluantes.

« Les augmentations du prix des carburants et le renchérissement des véhicules pèsent particulièrement sur les marchés d'accompagnement et de mobilité de personnes à mobilité réduite où les tarifs sont fixés par des appels d'offres dont les mécanismes de révision tarifaires sont souvent annuels » explique Jean-François Pech. Et d'ajouter, « il est impératif que les donneurs d'ordre appliquent des révisions intermédiaires afin de répercuter une partie de ces augmentations de prix, sinon, les entreprises les plus fragiles seront défaillantes et les enfants qui dépendent de cet accompagnement pour poursuive leur scolarité seront pénalisés. Or, on leur rend un service public qui n'est pas négociable ! ».

Une transition écologique qui doit se poursuivre, sans démagogie

Une mobilité responsable qui conduit MyMobility à accélérer depuis plusieurs années la réduction son empreinte environnementale. L'entreprise s'est fixée pour objectif de réduire de 8% par an ses émissions de CO2. Elle est en passe de réussir son pari et brigue la certification Objectif CO2.

Néanmoins, alors que les prix des carburants flambent et que les véhicules dotés des dernières technologies verront leur prix fortement augmenter, les entreprises seront amenées à faire des choix qui conjuguent pérennité économique et transition écologique. « Nous sommes persuadés qu'à chaque usage correspond un carburant. Si les véhicules électriques ou hybrides semblent parfaitement adaptés pour un usage urbain et péri-urbain, ils sont peu ou pas du tout adaptés pour les trajets qui nécessitent d'emprunter l'autoroute ou les voies rapides. De la même manière, il ne faut pas accabler les moteurs thermiques de tous les maux. Ils sont à ce jour indispensables dans une flotte TPMR puisque la majorité des véhicules adaptés existent quasi-exclusivement dans cette motorisation. Enfin, nous aimerions que des alternatives crédibles comme le GNV (gaz naturel véhicule également appelé « biométhane »), particulièrement respectueux de l'environnement soient mieux valorisées. Aujourd'hui, le GNV souffre d'un prix devenu prohibitif pour les PME (plus de 3 euros le kilogramme), pâtit d'un sous-investissement en matière d'infrastructures (pompes) et d'un nombre limité de modèles existants » explique Jean-Charles Houyvet, Directeur général adjoint du Groupe MyMobility.

La flotte automobile MyMobility est renouvelée chaque année scolaire et se caractérise par une diversité de motorisations qui répond à des besoins spécifiques. Néanmoins, depuis quelques années, l'entreprise privilégie pour les véhicules légers amenés à réaliser de petits trajets les motorisations hybrides. Ainsi, entre 2020 et 2022, le nombre de véhicules hybrides GPL-Essence est passé de 0 à plus de 2500 unités. Le diesel, quant à lui, est passé de 3400 à 1400 sur cette même période. Tous les véhicules MyMobility bénéficient des dernières innovations technologiques sur le marché et des normes EURO VI.