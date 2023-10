Nos collectivités d’Occitanie ont-elles les moyens de faire face à la crise de l’eau ?

Parce que nous, acteurs locaux sommes en première ligne face aux conséquences du changement global, l'AFL, notre banque, organise une journée de rencontre le 9 novembre 2023 à Toulouse pour les élus, pour les directeurs ou agents territoriaux et plus généralement pour tout l'écosystème local.

Qui est l'AFL ?

L'AFL est une banque créée par et pour les collectivités. C'est aujourd'hui la seule banque publique de développement française que les collectivités détiennent à 100%, qui finance exclusivement l'investissement public local et qui fonctionne en circuits-courts dans une logique coopérative. Des collectivités qui souhaitaient mutualiser leurs emprunts en toute indépendance ont décidé de la fonder en 2014. Parmi ses 650 collectivités membres, une centaine proviennent de la région Occitanie : toutes les communes quelle que soit leur taille ou leur situation géographique sont concernées. Sacha Briand, adjoint au maire de Toulouse, en assure la vice-présidence.

Une rencontre autour de la crise de l'eau

Le 9 novembre, l'AFL invite à Toulouse tous les acteurs du monde local pour une journée d'échanges autour de la question du financement du cycle de l'eau, primordiale dans la région, et de la situation financière locale.

Tenu à l'Hôtel de la Région Occitanie, l'événement mettra en avant des élus qui prendront la parole pour partager leur expérience et leurs préoccupations face aux enjeux financiers soulevés par le cycle de l'eau. C'est Carole Delga, présidente de la Région, qui ouvrira la journée, pensée sous la forme d'un dialogue qui mobilisera les différents types et tailles de collectivités, mais fera aussi une place à la parole aux services de l'Etat et de Météo France : le sujet est transverse et nécessite la mobilisation la plus large possible.

« Les conséquences du changement global sur les territoires d'Occitanie sont bien documentées : les vagues de chaleur seront plus longues, les sols vont s'assécher, les risques d'incendie et de précipitations extrêmes vont s'intensifier. La gestion de la ressource devient un enjeu de plus en plus sensible pour les collectivités, qui doivent composer avec sa raréfaction, en même temps qu'avec la nécessité de satisfaire des besoins toujours plus importants », constate Sacha Briand, Vice-Président du Conseil d'administration de l'AFL et vice-président de Toulouse Métropole.

Le problème de l'eau, symptôme d'une situation financière globale pour le monde local

La question de l'eau est indissociable des problématiques globales de financement de la transition écologique pour les collectivités. La Stratégie nationale bas-carbone relève que 75 % des leviers de la transition écologique sont territoriaux. La première étude produite par l'AFL en collaboration avec l'INET soulignait déjà en 2021 un certain nombre de freins rencontrés par le monde local, à commencer par l'ingénierie disponible.

En conséquence, de nombreux acteurs territoriaux ont été conviés pour cette journée du 9 novembre, afin de permettre aux participants de bénéficier d'une expertise plus générale qui permette d'apporter des solutions concrètes aux problèmes soulevés : EcoFinance, idealco, Aides-Territoires, et d'autres organismes seront ainsi présents.

La journée se terminera par une séquence consacrée à la santé financière des collectivités d'Occitanie, et à leurs spécificités par rapport au reste du pays, présentée dans un baromètre spécifique dédié à la région. Comment les collectivités occitanes ont-elles franchi un exercice 2022 marqué par l'inflation et la crise énergétique, alors que se profile une double demande politique et sociale : mettre en œuvre les investissements pour les transitions, et prendre leur part du redressement des comptes publics ?

Inscription gratuite à l'événement dans la limite des places disponibles en suivant ce lien.