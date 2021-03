Les enjeux du développement durable

Le développement durable est un domaine en pleine expansion. Il va de pair avec la protection de l'environnement. Ses enjeux couvrent trois grandes dimensions que sont : l'environnement, l'économie et la société.

Les enjeux sur le plan environnemental

Le développement durable a pour objectif de préserver les ressources de la terre. Il vise l'exploitation rationnelle des ressources naturelles afin d'en assurer la pérennité pour les générations futures. La réduction des déchets et du gaspillage, l'utilisation des matières recyclables ainsi que la promotion des énergies renouvelables sont autant d'enjeux pour la dimension environnementale. Il y a également la protection de la biodiversité et des écosystèmes, celle des espèces menacées ou en voie de disparition qui ont une importance tout aussi capitale.

Les enjeux sur le plan économique

Le développement durable a pour enjeux économiques :

La consommation collaborative et l'économie du partage ;

Le développement du tissu économique local ;

La lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les discriminations ;

La consommation responsable ;

Etc.

En dehors de tous ces enjeux économiques, ceux sur le plan social ont également leur importance.

Les enjeux sur le plan social

La contribution aux égalités et au respect des droits de l'homme ;

L'assurance d'un bien-être et d'une bonne qualité de vie ;

Le développement du dialogue social ;

L'égale répartition des richesses ;

La préservation de la santé ;

La valorisation de la solidarité ;

La réduction et l'éradication des inégalités sociales ;

Etc.

La mise en application de tous ces enjeux pourra créer une planète écologique, bel héritage pour les générations futures.

L'importance des formations en développement durable

Les conséquences de l'action de l'homme sur l'environnement nécessitent des solutions urgentes pour sauver la planète et les générations futures. C'est dans ce contexte que sont nées les formations en développement durable et en environnement. Ces études qui portent sur l'écologie de façon générale contribuent à former des citoyens responsables, capables de changer leur mode de vie en optant pour de nouveaux modèles de vie. Ce changement porte surtout sur les aspects environnementaux et sociaux du développement durable.

Plusieurs universités et écoles à l'exemple de l'école de commerce ESI forment au DUT, au BTS, au Bachelor, au Master ou encore au MBA dans diverses spécialités. Les formations Master et Bachelor en développement durable à l'école de commerce ESI peuvent se faire en alternance ou en continu sur 5 et 3 ans. Les diplômes délivrés par cette école sont destinés à une insertion directe dans la vie professionnelle.

En effet, les profils liés à la protection de l'environnement ou à l'écologie sont de plus en plus recherchés. La question du changement climatique, de plus en plus préoccupante, pourrait ainsi trouver des réponses à travers des études orientées vers la préservation durable de l'environnement.

Les débouchés des formations en développement durable

Les différentes formations données par les universités et écoles dans le domaine du développement durable et de l'environnement aboutissent à divers métiers. Les spécialités en la matière sont de quatre ordres à savoir : la gestion de l'eau et des déchets, l'efficacité énergétique, la prévention des risques de l'environnement et la protection de la nature.

Les débouchés des études en environnement et développement durable sont entre autres :

Responsable en développement durable ;

Technicien de gestion des espaces naturels ;

Consultant en réglementation environnementale ;

Responsable de gestion des déchets ;

Gestionnaire des risques environnementaux ;

Hydrogéologue ;

Expert naturaliste ;

Ingénieur en énergies renouvelables ;

Etc.

La liste des métiers est longue et le besoin de ces spécialistes se fera de plus en plus sentir au cours des prochaines années.