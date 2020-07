Profiter des beaux jours au bord d’une piscine sécurisé

(Crédits : DR)

Les beaux jours arrivent ! Et qui dit soleil dit baignade. Aujourd’hui, si la plage est une excellente destination, de plus en plus de Français font le choix d’installer ou de faire construire une piscine dans leur jardin afin de pouvoir en profiter toute l’année. Or, avec des enfants en bas âge, mieux vaut rester vigilant et garder un œil ouvert. En effet, le risque de noyade n’est jamais de zéro. C’est dans l’objectif de limiter au maximum ce type d’accident que la sécurisation des piscines a été renforcée au fil des ans.