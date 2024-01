SCPI : zoom sur les rendements les plus élevés attendus pour 2023

Les SCPI CORUM ouvrent le bal de belle manière

En ce début d'année, les performances des SCPI sont attendues de pied ferme. Et pour cause : après une année 2023 difficile pour nombre d'entre elles, avec des baisses de prix de part notamment, les épargnants attendent des signaux rassurants de la part des sociétés civiles de placement immobilier.

La plupart des SCPI n'ont pas encore dévoilé leur rendement pour 2023, mais les investisseurs disposent déjà de quelques éléments d'information pertinents. Les SCPI CORUM ont ainsi d'ores et déjà révélé leur taux de distribution. Une nouvelle fois, les performances dépassent la moyenne du marché, attendue aux alentours de 4,5 %, et les objectifs fixés par la société de gestion.

Dans le détail, voici les rendements 2023 des SCPI CORUM :

6,06 % pour CORUM Origin ;

5,67 % pour CORUM Eurion ;

5,40 % pour CORUM XL .

"Les épargnants montrent beaucoup d'intérêt pour les SCPI CORUM. Les rendements 2023 et leur historique sur le long terme confirment leur place parmi les meilleures du marché, estime Benoît Yerle, conseiller en gestion de patrimoine pour le site spécialisé Portail-SCPI.fr.

Les meilleurs rendements espérés pour 2023

En dehors de CORUM AM, un certain nombre de SCPI ont mis en avant des objectifs (non garantis) particulièrement élevés pour 2023, au-delà de 6 % notamment.

Dans ce groupe de bons élèves, on retrouve notamment des SCPI sans frais de souscription. Iroko ZEN, table ainsi sur un rendement 2023 de l'ordre de 7 %, tandis que sa concurrente Remake Live a fixé son objectif entre 7,25 et 7,75 %. Ces jeunes SCPI européennes diversifiées, lancées respectivement en 2020 et 2022, ont pu capitaliser sur leur collecte élevée et la période opportune pour investir sur les marchés de l'immobilier d'entreprise.

Dans un registre similaire, la SCPI Transitions Europe inaugurée fin 2022 a relevé son objectif en cours d'année. Initialement fixé entre 6 et 7 %, il s'établit désormais entre 7 et 7,5 %. La jeune SCPI Epsilon 360° cible quant à elle un objectif de taux de distribution situé entre 6 et 6,25 % pour 2023. Mieux encore, elle affirme viser un objectif encore plus élevé pour 2024, à 6,50 %. Enfin, elle présente un potentiel de revalorisation du prix de part intéressant à fin 2023.

Autre exemple pertinent, la SCPI Cœur de Régions vise un taux de distribution prévisionnel 2023 entre 6,10 et 6,20 %. Fait notable, la SCPI de Sogenial Immobilier a su atteindre ou dépasser les 6 % de rendement chaque année depuis sa création en 2018. De plus, elle a pu procéder à des revalorisations régulières du prix de part, y compris en 2023. "L'augmentation du prix de part constitue un deuxième moteur de performance pour les investisseurs, note Benoît Yerle. En l'espace de 5 ans, la valeur de souscription de Coeur de Régions a progressé de plus de 7 %, ce qui est particulièrement remarquable sur le marché de la pierre papier."

Le rendement des SCPI ne fait pas tout

Pour évaluer l'intérêt d'un placement, un des premiers réflexes consiste à regarder le taux de rendement. Si cela peut se comprendre aisément, il reste indispensable de ne pas se contenter uniquement de cet indicateur pour choisir ses investissements.

En ce qui concerne les SCPI, il faut prendre de nombreux paramètres en considération pour évaluer si elles répondent à vos besoins. Par exemple, il s'agit d'un placement avec un risque de perte en capital, qui doit s'envisager sur le long terme. "L'horizon d'investissement minimum recommandé se situe entre 8 et 10 ans pour la plupart des SCPI, souligne Benoît Yerle. Une revente des parts trop précoce porte fortement préjudice à l'intérêt de ce placement."

Au regard de cette temporalité, il faut pouvoir analyser les fondamentaux des SCPI afin de procéder à une sélection pertinente à un horizon de long terme. Les sociétés de gestion communiquent régulièrement sur l'état de santé des différentes SCPI, au travers de rapports annuels et de bulletins trimestriels d'information notamment. L'appui de conseillers spécialistes du marché peut vous aider à réunir tous les éléments nécessaires pour investir en connaissance de cause.

"Nous procédons systématiquement à la réalisation d'un bilan patrimonial complet pour tous les épargnants qui nous contactent avec un projet d'investissement, témoigne Benoît Yerle. A partir de là, nous sommes en mesure de proposer les solutions les plus adaptées parmi toutes les SCPI du marché, ainsi que les méthodes d'investissement appropriées (comptant, crédit, assurance vie, nue-propriété). Le cas échéant, nous pouvons également suggérer d'autres produits d'épargne plus cohérents avec les objectifs de nos clients : assurance vie, PER, etc."

