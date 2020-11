Vers des ascenseurs intelligents et plus performants

Bien plus que des ascenseurs connectés, ils sont aussi devenus intelligents et écologiques

L'utilisation de l'intelligence artificielle au cœur de ces ascenseurs 4.0

Les ascenseurs 4.0 ne se contentent pas d'utiliser la technologie connectée. Un constructeur d'ascenseur utilise aussi l'intelligence artificielle pour collecter diverses informations, concernant notamment l'état des équipements ou l'historique des utilisations. Cela permet par exemple de recenser des données liées au fonctionnement de l'ascenseur pour détecter les pannes. L'ensemble des informations sont mémorisées dans le système central afin d'en prévenir d'autres et également d'interagir avec les autres ascenseurs afin de mieux les anticiper. L'IA permet de rendre les ascenseurs plus performants, de déclencher des interventions plus ciblées, de réduire et d'optimiser les déplacements des services de maintenance et surtout de rendre les ascenseurs plus durables.

De meilleures performances énergétiques

Aujourd'hui, l'économie d'énergie fait partie intégrante du cahier des charges du « smart building ». Cela s'applique aussi aux ascenseurs qui doivent être de plus en plus performants de ce point de vue. Les derniers modèles d'ascenseurs fabriqués incluent des technologies qui garantissent une faible consommation d'énergie. Cette basse consommation implique à la fois l'ascenseur en lui-même, mais aussi tout le bâtiment grâce à l'interface digitale connectée et à l'intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent appeler l'ascenseur à distance par l'intermédiaire de leur smartphone. Enfin, une API permet de connecter l'ascenseur à des robots autonomes pour améliorer la sécurité, l'hygiène ou encore gérer les livraisons dans l'immeuble.

Ascenseurs connectés : comment et pourquoi les ascenseurs communiquent-ils ?

Communiquer pour garantir l'accessibilité et un service de meilleure qualité, tel est le nouveau cahier des charges des ascenseurs connectés.

Des installations qui favorisent l'accessibilité

Reprenons notre exemple sur l'appel de l'ascenseur à distance. Dans les immeubles de bureau comme dans les immeubles d'habitation, cela permet de mieux contrôler les entrées et les sorties, voire d'ouvrir les portes aux seules personnes autorisées pour encore plus de sécurité (surtout pour les enfants). L'ouverture à distance permet d'offrir une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite et limite le temps d'attente devant les ascenseurs.

Pour l'interconnexion des services digitaux

Les ascenseurs connectés utilisent les services d'une plateforme digitale qui propose différents services. Celle-ci permet par exemple aux ascenseurs de transmette des données au système central d'information. L'intelligence artificielle traduit ces données et les compare à celles qui ont été transmises par les autres ascenseurs afin d'anticiper les pannes. La plateforme digitale peut proposer un certain nombre de services qui améliorent le confort des utilisateurs comme la possibilité d'écouter de la musique ou d'avoir accès à diverses informations telles que la météo, le trafic routier, l'actualité de l'immeuble ou du monde... Ils sont également reliés à toutes sortes d'applications pour améliorer la gestion des bâtiments. Par exemple, le contrôle des entrées et des sorties pour un bâtiment professionnel ou l'accès au parking. Enfin, le gestionnaire de l'immeuble aura la possibilité de développer ses propres applications pour personnaliser les fonctionnalités du bâtiment et répondre aux besoins des utilisateurs.