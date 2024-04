Stratégies d’économie d’énergie : réduire les dépenses tout en protégeant les ressources et l’environnement

De la production d'énergie propre...

Les stratégies visant à réduire nos dépenses énergétiques visent tous les maillons de la chaîne, depuis la production jusqu'à la consommation. De nombreux Français ont par exemple opté pour un fournisseur d'électricité verte comme Alterna énergie. Ces nouveaux acteurs de l'énergie proposent des offres accessibles, basées sur une énergie propre et locale.

L'interdiction progressive des chaudières au fioul, le développement de systèmes plus performants et plus sobres font partie des axes de progression étudiés par le gouvernement. Économiser l'énergie passe également par le choix d'équipements plus efficaces et moins gourmands.

...à l'évolution des habitudes de consommation énergétique

Dans le cadre des économies d'énergie, le gouvernement accentue la lutte contre les passoires thermiques. Ces logements dont l'étiquette DPE affiche un F ou un G sont particulièrement énergivores, notamment par manque d'isolation.

Les nombreuses campagnes menées par l'État et les acteurs de la transition énergétique sensibilisent le public à la nécessité d'un changement. Baisser le chauffage d'un degré, éteindre les lumières en quittant la pièce, acquérir de l'électroménager écoresponsable... Autant de solutions pour réduire les factures d'énergie tout en protégeant la planète.

Agir concrètement en faveur des économies d'énergie

Présente aux côtés des collectivités, des professionnels et des particuliers, l'ADEME accompagne les projets et les bonnes pratiques en matière d'énergies propres et de sobriété. Elle dispense des conseils de bon sens et informe le public sur les aides disponibles pour les travaux de rénovation énergétique, notamment.

Ces travaux d'amélioration de l'habitat, en partie subventionnés par l'État, permettent aussi aux foyers de faire baisser leurs factures. Isolation des combles, remplacement du système de chauffage ou de production d'eau chaude sont autant de moyens de concilier économie et écologie.

Stratégies d'économies d'énergie : le vrai défi des sociétés de demain

En 2020, les dépenses énergétiques représentaient plus de 8 % du budget des ménages français. La somme annuelle allouée à ce poste, carburant compris, s'élevait à 2 688 euros. Un montant conséquent, qui alimente aussi les émissions carbone françaises.

Toujours en 2020, les principaux consommateurs étaient le secteur résidentiel et celui des transports, à raison de 31 % chacun. Toutefois, les particuliers sont loin d'être les seuls impliqués dans la surconsommation d'énergie. L'industrie et le tertiaire sont souvent pointés du doigt pour leur manque de sobriété et leur bilan carbone.

Ces chiffres illustrent la nécessité de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour diminuer les dépenses énergétiques du pays. Construire un environnement plus durable, limiter le dérèglement climatique et préserver le pouvoir d'achat constitue donc un triptyque essentiel pour les dirigeants et les populations.