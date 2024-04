Sortir son appartement ou sa maison de la catégorie des « passoires thermiques » devient une priorité pour nombre de propriétaires. Et pour cause, ces derniers se retrouvent soumis à l'épée de Damoclès de l'interdiction à la location. Ainsi les biens écopant d'un diagnostic de performance énergétique G- sont interdits à la location depuis janvier 2024, quand les G le seront au 1er janvier 2025, les F en 2028 et les E en 2035.

Un problème qui concernait encore 6,6 millions de biens en janvier 2023, selon l'Observatoire national de la rénovation énergétique. « Deux tiers des logements parisiens vont être frappés d'interdiction d'ici 2034 », alertait d'ailleurs fin mars auprès de La Tribune, Olivier Princivalle, président de la Fnaim Grand Paris.

Face à l'urgence de rénover leurs biens, de nombreux propriétaires se retrouvent ainsi à casser leur tirelire avec un montant total des travaux en moyenne de 9.940 euros, selon une étude de l'agence Imodirect, publiée le 9 avril et menée sur 120 appartements d'une superficie moyenne de 26m2. L'étude détaille aussi que le coût moyen d'un geste est de 4.121 euros sans aide. Quels sont alors les gestes à privilégier pour augmenter son DPE sans se ruiner ?

Changer son chauffe-eau et installer des thermostats

Certains petits gestes peuvent se révéler très rentables. Pour les appartements disposant de leur propre ballon d'eau chaude ou chauffe-eau, « installer un plus petit cumulus coûte moins de 1.000 euros et peut beaucoup améliorer le DPE », indique à La Tribune Frédéric Utzmann, président de la startup de rénovation énergétique Effy. Ce dernier recommande aussi d'installer des robinets thermostatiques programmables sur ses radiateurs « puisque ce n'est pas très onéreux et même quasiment gratuit depuis qu'ils sont subventionnés. » D'ailleurs, selon l'étude d'Imodirect, la pose de ces robinets est réalisée dans 59% des appartements rénovés énergétiquement.

Parmi les gestes les plus fréquents viennent ensuite la pose de fenêtres double-vitrage (dans 53% des cas), suivi de l'isolation par l'intérieur des murs (47%). A l'inverse des premiers cités, ces rénovations peuvent cependant s'avérer bien plus coûteuses. L'agence indique que si l'installation de robinets thermostatiques ne représente que 15 % du budget moyen des rénovations énergétiques, la pose de fenêtres double vitrage et l'isolation par l'intérieur atteignent respectivement 38% et 25% du budget d'une rénovation énergétique. « De plus l'isolation par l'intérieur fait perdre de la surface donc c'est un problème pour les petits appartements », ajoute Frédéric Utzmann.

Les gros travaux plus simples à réaliser dans les maisons

A noter, parmi les rénovations énergétiques des appartements étudiés par Imodirect, l'isolation des combles n'intervient que dans 6% des dossiers et l'installation d'une VMC à double flux dans 18% des cas. Cette faible propension à certains travaux s'explique, pour Effy, par le fait qu'ils nécessitent de mobiliser la copropriété et de faire voter des travaux... ce qui peut prendre plusieurs années. C'est aussi le cas pour l'isolation des murs par l'extérieur, le changement d'une chaudière ou encore d'un circuit d'eau sanitaire commun.

Une contrainte à laquelle ne sont pas soumises les maisons individuelles. Ainsi, « les propriétaires de maisons ont beaucoup plus de leviers sur leur DPE », reconnaît le patron d'Effy. Parmi les gestes que ces propriétaires peuvent réaliser, les plus rentables sont l'isolation des combles (entre 1.500 euros et 30.000 euros, selon le bien) et des murs extérieurs (150 euros par m2, mais subventionnés à hauteur de 30 à 50%).

« Remplacer sa chaudière à gaz ou au fioul par une pompe à chaleur réduit aussi très fortement le bilan énergétique et carbone d'une maison. Et si cela coûte entre 12.000 et 16.000 euros, c'est subventionné à hauteur de 20% à 80% du prix », précise aussi Frédéric Utzmann.

Des aides à la rénovation à ne pas négliger

Enfin, pierre angulaire des rénovations énergétiques, les aides publiques peuvent fortement réduire les coûts des rénovations. Selon l'étude d'Imodirect, MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie (CEE) permettent aux propriétaires rénovateurs de bénéficier d'un montant d'aides moyen de 3.157 euros, sur les 9.940 euros investis. Grâce à ces dernières, le montant moyen d'un geste est d'ailleurs pratiquement divisé par deux pour s'établir à 2.812 euros.

« Jusqu'à présent, il fallait gagner deux classes du DPE ou réaliser deux postes de travaux pour obtenir MaPrimeRénov' », rappelle Arnaud Hacquart, président-fondateur d'Imodirect, dans un communiqué. « Mais l'assouplissement des conditions d'octroi de MaPrimeRénov, formalisé par un arrêté et un décret publiés le 22 mars, permet d'accéder à l'aide d'Etat avec, sauf exception, un mono-geste sur la période allant du 15 mai au 31 décembre 2024, de quoi réduire les coûts, tout en mettant en place des rénovations performantes », ajoute-t-il.