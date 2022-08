Tout savoir sur la société « Les Tricolores »

Un bref historique sur la création et les débuts de la société de domiciliation Les tricolores

Les Tricolores : un avenir assuré dans le monde des affaires

Depuis sa création en mars 2019 par le fondateur Jean-Philippe Aupetit, la société de domiciliation d'entreprise Les Tricolores a réalisé une ascension fulgurante et se montre déjà comme l'une des sociétés de domiciliation les plus influentes de France. En effet, du haut de ses trois années d'existence, elle concurrence déjà les autres sociétés qui sont présentes depuis beaucoup d'années sur le marché français et international. Le fait qu'elle collabore d'ores et déjà avec plus de 8000 entreprises en est la preuve.

NB. La réussite de cette entreprise de domiciliation est l'œuvre d'un groupe restreint qui est composé de 5 personnes ayant chacune leur domaine de prédilection. C'est la raison pour laquelle on peut trouver une variation de prestations au sein de la société, des prestations réalisées en respectant toujours les normes.

Les Tricolores : des services adaptés pour tout type d'entreprises

L'un des points forts de la société Les Tricolores c'est que ses services de domiciliation ciblent tous les types d'entreprises existantes en France. On parle notamment des entreprises telles que les SARL, les SAS, les micro-entreprises, les structures associatives, les entreprises individuelles et toutes les formes unipersonnelles de sociétés (SASU, EURL). De plus, ce type de service de domiciliation proposé par Les Tricolores permettra facilement à un travailleur indépendant (un artisan par exemple) de travailler de chez lui tout en ayant un bureau virtuel ou une adresse de siège social de renom dans le cadre professionnel (un moyen facile d'attirer encore plus de clients et d'investisseurs).

Les détails sur les services proposés par la société Les tricolores : adresses, prestations et tarifs

Mise en avant de diverses adresses prestigieuses à Paris et à Lyon

Comme il a été susmentionné, la principale activité de la société Les Tricolores est la mise en avant d'adresses de siège social pour ses clients, des adresses qui se situent dans des endroits très prestigieux, connus de tous. Cependant, à cause de sa récente création, Les Tricolores ne proposent à ce jour que 4 adresses qui ont été choisies minutieusement et situées dans des lieux hautement stratégiques afin d'améliorer l'image de marque, la notoriété ainsi que la visibilité des entreprises domiciliées.

Ainsi, en tenant compte des atouts de chaque adresse et en prenant en considération des besoins généraux des entrepreneurs, les experts de la société Les Tricolores ont choisi avec soin des adresses situées à Paris (Rue des Halles dans Paris 1, Boulevard de Courcelles dans Paris 8 et Rue d'Armaillé dans Paris 17) et à Lyon (Rue Vendôme).

Un service de gestion de courrier proposé par Les Tricolores

Comme pour la majorité des sociétés de domiciliation, Les Tricolores proposent également d'autres services additionnels qui s'ajoutent à l'adresse de siège social fournie. Parmi eux, on peut citer le service de gestion de courriers professionnels. Ce service existe logiquement parce que le fait d'avoir une adresse de siège social implique forcément la réception de courriers.

Ainsi, ce service peut avoir deux caractéristiques, la première consiste en la réexpédition quotidienne ou mensuelle des courriers (envoie des courriers à une adresse préalablement définie par l'entrepreneur selon les fréquences d'envoi choisies par celui-ci). Quant à la seconde caractéristique, les experts de la société Les Tricolores offrent également une option de numérisation des courriers des clients (sous format PDF et accessibles depuis l'interface client).

Un service de location de bureaux équipés et un service de secrétariat

La location de bureaux fait également partie des services complémentaires mis en avant par Les Tricolores. Il s'agit principalement des salles de réunions ainsi que des salles servant à recevoir la clientèle. Ces bureaux seront accessibles dans les 3 adresses dans la capitale française (le tarif de location est de 9,90 euros TTC par heure).

Par ailleurs, une permanence téléphonique et un service de secrétariat sont souvent indispensables pour les entreprises domiciliées, ces services permettront en effet d'alléger le quotidien des dirigeants. La société Les Tricolores met également en avant ce type de service (contacter le service client serait le moyen le plus rapide d'avoir de plus amples informations concernant ce service).

Des services juridiques et comptables proposés par Les Tricolores

Toujours dans l'optique d'adoucir le quotidien des entrepreneurs (afin que ces derniers puissent se consacrer pleinement aux tâches qui apporteront une valeur ajoutée à leurs entreprises), les experts des Tricolores peuvent s'occuper de certaines formalités juridiques. Ces formalités peuvent notamment concerner la création dématérialisée d'une entreprise, la rédaction statutaire, l'immatriculation de l'entreprise domiciliée ou encore un éventuel transfert de siège social.

En outre, un service comptable peut aussi être proposé par les experts au sein de la société Les tricolores. Ce service consiste concrètement en la présence d'un logiciel de facturation accessible depuis l'espace client. Cela permettrait notamment à l'entrepreneur de transmettre et de stocker ses factures. La collaboration avec un expert-comptable est aussi possible pour que le dirigeant puisse savoir réellement l'état de la trésorerie de son entreprise.

Qu'en est-il des offres tarifaires proposées par Les Tricolores ?

En naviguant sur internet et en accédant au site web de la société, il est possible d'y trouver les offres tarifaires proposées par Les Tricolores. Pour la formule Trico Essentiel, il faut débourser 14,90 euros HT par mois, quant à la formule Trico Scan, le tarif est 19,80 euros HT par mois, enfin, il faudra dépenser 29,70 euros HT par mois pour la formule Trico Premium.

Il faut cependant noter que le tarif de base mensuel est différent en fonction de l'adresse choisie, et le tarif final dépend essentiellement d'autres paramètres importants (une formule avec ou sans engagement, un scan quotidien du courrier, une réexpédition quotidienne du courrier).

En guise d'exemple, le tarif de base mensuel pour les adresses à Paris 1 et 17 est de 14,90 euros HT, alors que celui de l'adresse lyonnaise est de 19,90 euros HT. Quant à l'adresse située dans Paris 8, il faudra débourser 23,90 euros HT pour le tarif de base mensuel.

Comment obtenir rapidement une adresse de siège social au sein de la société Les Tricolores ?

Un des avantages majeurs de solliciter les services de domiciliation proposés par Les Tricolores est que lesdits services seront facilement et rapidement accessibles. La procédure de domiciliation est en effet très simple et peut s'effectuer intégralement en ligne, d'une manière dématérialisée par l'intermédiaire d'une plateforme appartenant à la société. Il suffit donc de suivre les étapes citées ci-après :

Naviguer sur le site www.lestricolores.fr ;

Choisir le menu « domicilier mon entreprise » présent sur la page d'accueil ;

Remplir le formulaire de domiciliation mis en avant par la société.

Une fois ces étapes réalisées, le dirigeant d'entreprises recevra un devis mentionnant le tarif précis de sa demande. Après la validation de cette dernière, il convient ensuite de procéder au paiement (par carte bancaire). Enfin, l'attestation de domiciliation sera disponible depuis l'espace réservé aux clients.