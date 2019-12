Valeur d’un bien immobilier : les critères pour l’estimer

Les critères pour estimer un bien sont liés à la fois à sa localisation et à ses caractéristiques.

La situation du bien est déterminante pour calculer son prix au mètre carré. Elle dépend non seulement de la ville, mais aussi de son quartier et de son emplacement précis. Un quartier qui était moyennement côté peu prendre de la valeur très rapidement. Un projet de ligne de métro peut tout changer ! L'absence d'espaces verts, de commodités, une mauvaise réputation pour cause d'insécurité vont faire baisser le prix.

Les alentours immédiats du bien entrent en compte : par exemple, un commerce bruyant sera préjudiciable.

Pour le bien en lui-même, on évalue de nombreux points :

Sa surface habitable

Son année de construction et son état général.

L'entretien : est-il correct ? Comment sont les huisseries, les volets, le portail ?

Les extérieurs : y a-t-il un jardin, une terrasse, un balcon ? Quelle est leur surface ?

Les pièces : le nombre total, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain

La cuisine : est-elle aménagée et équipée ?

Les pièces supplémentaires : y a-t-il un garage, une cave, un sous-sol ?

La vue

L'exposition

Pourquoi réaliser une estimation juste

Il est facile de réaliser son estimation immobilière en ligne en quelques minutes, en remplissant un questionnaire précis. Cela permet de se faire une idée de la valeur de son bien immobilier. Mais cela ne suffit pas ! Si l'estimation est mauvaise, on risque de perdre non seulement son temps, mais aussi son argent. En effet, si un bien est surévalué, et qu'il reste trop longtemps sur le marché, cela peut sembler suspect, et personne ne voudra l'acheter. Dans le cas contraire, il est dommage de la vendre sous sa valeur !

Seul un professionnel peut donner le meilleur prix, grâce à sa connaissance du marché local. Il a l'œil pour cerner les points forts et les points faibles de la maison ou de l'appartement. Dans son calcul, il prend en compte le charme et l'originalité du lieu, son potentiel en cas de travaux plus ou moins conséquents à réaliser.

Les outils pour estimer un bien

L'administration fiscale met à disposition du public une base de données concernant les transactions immobilières effectuées. Elles sont recensées par numéro cadastral sur une carte facile d'utilisation, consultable sur l'application DVF (Demande de Valeur Foncière) du gouvernement.

Les professionnels disposent aussi, pour leur calcul, d'une base de données qui recense les transactions antérieures dans le quartier.

Comment se faire aider par un professionnel

Pour faire évaluer son bien, on peut faire appel à un conseiller immobilier qui se déplace gratuitement. Il est également possible de solliciter un notaire, compétent pour estimer tous les types de biens immobiliers en s'appuyant sur ses outils propres (par exemple, les bases de données immobilières des notaires). Ses services sont payants.