Vendreaunpromoteur.com : un courtier qui démarche les promoteurs immobiliers

Il est vrai qu'avec des taux bancaires très bas, des avantages fiscaux incitatifs et une inflation qui augmente, les achats immobiliers neufs sont très importants et les promoteurs essaient tant bien que mal d'avoir un stock de produits conséquent à proposer aux clients.

Pour les promoteurs, il est donc primordial de démarcher un maximum de propriétaires fonciers, afin de les inciter à vendre pour réaliser des projets de maisons ou d'appartements.

Face à cela, les particuliers sont souvent perdus. En effet, il est difficile pour un particulier de savoir si son terrain, souvent même son terrain+maison, peut intéresser un promoteur et si tel est le cas, à quel prix, dans quelles conditions et dans quel délai ?



C'est en essayant au mieux de répondre à ces questions que le site internet Vendreaunpromoteur.com est né. Il propose tout d'abord de se renseigner sur ce domaine très précis et pointu qu'est la vente d'un terrain à un promoteur. De nombreux conseils sont exposés et permettent de se faire une première idée. Le site est très ludique et facile d'utilisation aussi bien sur ordinateur, tablette et smartphone.

Ensuite, après avoir complété une demande d'estimation en ligne, l'internaute valide les critères de son terrain afin que le site puisse démarcher des promoteurs et collecter des propositions d'achat.

La meilleure proposition est proposée au vendeur du terrain et celui-ci peut décider de concrétiser la proposition chez un notaire.

Comme un courtier en financement qui ne propose pas qu'un taux mais la meilleure offre adaptée au client, vendreaunpromoteur.com se veut être un courtier auprès des promoteurs immobiliers et ne propose pas seulement le meilleur prix, mais la proposition la plus adaptée au vendeur : prix, conditions suspensives, délai, financement....

Un vendeur a souvent toutes les difficiles à négocier avec un promoteur car tout est nouveau pour lui. Le site lui permet alors de s'exonérer de ces démarches longues et fastidieuses afin qu'il puisse vendre dans les meilleurs conditions et délais car dans une telle vente, il faut savoir être patient et raisonnable.

L'intérêt de la société vendreaunpromoteur.com est de permettre à la vente d'aller au bout, ce que souhaitent vendeurs et promoteurs, une bonne mise en relation de départ est donc souvent la clé de réussite d'une telle vente.