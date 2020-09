Apple One, l’arme ultime d’Apple pour muer vers les services

Une fois n'est pas coutume, Apple n'a pas annoncé en grande pompe un nouvel iPhone bardé de technologies lors de sa traditionnelle "keynote" de rentrée, qui s'est tenue mardi 15 septembre au siège de Cupertino, en Californie. Loin de décevoir pour autant, la marque à la pomme croquée a en fait assumé et brandi son nouveau positionnement stratégique, axé sur les services.

Apple One, une toile d'araignée de services

Lors d'un événement entièrement en ligne, le Pdg du groupe, Tim Cook, a dévoilé Apple One, la première offre globale à tous les services de la firme de Cupertino, via un abonnement mensuel. "Avec Apple One, vous pouvez accéder au meilleur du divertissement Apple grâce à tous vos appareils préférés et avec un seul abonnement", a décrit Eddy Cue, responsable des services et des logiciels informatiques de l'entreprise.

Disponible en France, comme dans 100 autres "pays et régions" dès cet automne, Apple One se structure en trois offres. La première, intitulée "Individuel", inclut pour 14,95 euros par mois le streaming musical avec Apple Music, la vidéo à la demande avec Apple TV+, les jeux vidéo avec Apple Arcade et 50 Go de stockage dans le cloud avec iCloud. Le forfait "Famille", au prix de 19,95 euros par mois, inclut les mêmes services mais avec davantage de stockage dans le cloud (200 Go), et peut être partagé par six...