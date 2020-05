Coronavirus : la tech n'échappe pas aux vagues de licenciements

Le secteur de la tech n'échappe pas à la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie du coronavirus. Si de nombreux services ont su tirer profit de la situation (services de visioconférence et de téléconsultation, sites de e-commerce, plateformes de streaming audio et vidéo...), ceux opérant dans les secteurs du tourisme et de la mobilité sont déjà très impactés. Car les sociétés touchées ont principalement deux types de business model. Le premier repose sur le prélèvement de commissions lors de la réservation de logements ou de véhicules, comme Airbnb ou Uber. Or, pendant la période de confinement, la demande était très fortement réduite. Le second repose sur des recettes publicitaires, qui se sont également taries au cours de la période de confinement.

Avec l'effondrement de l'industrie du voyage, Airbnb a annoncé début mai le licenciement de 1.900 salariés dans le monde - soit 25% de ses effectifs. La plateforme de location de logements entre particuliers "a été durement touchée", explique dans une note de blog le cofondateur et Pdg, Brian Chesky. En effet, la jeune pousse se rémunère exclusivement grâce aux commissions prélevées lors des réservations passées sur...