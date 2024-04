Apple travaille à la fabrication de robots domestiques

Dans la voie de la diversification, la marque à la pomme aurait choisi les robots de maison. C'est en tout cas ce qu'il ressort d'un article de Bloomberg paru mercredi. Les ingénieurs d'Apple plancheraient notamment sur un robot mobile capable de suivre les utilisateurs chez eux, selon des sources anonymes auprès de l'agence de presse.

Ils cherchent aussi à mettre au point un « appareil perfectionné à poser sur un bureau, capable de déplacer un écran », même si ce projet « a été ajouté et retiré de la feuille de route de l'entreprise au fil des années », d'après l'article.

Sollicitée par l'AFP, Apple n'a pas répondu dans l'immédiat.

Les robots ont la cote

Le géant de la Silicon Valley n'est pas le seul à se lancer sur ce créneau de la robotique personnelle. Samsung, son principal concurrent sur le marché des smartphones, a présenté un robot... il y a quatre ans déjà. Ou plutôt une version prototype d'un robot en forme de petit ballon, baptisé « Ballie », qui pouvait suivre à la trace son propriétaire, l'encourager à faire de l'exercice ou donner des ordres aux autres appareils connectés de la maison.

L'entreprise sud-coréenne a dévoilé en début d'année, lors du salon des technologies de Las Vegas (le très célèbre CES, pour « Consumer Electronics Show »), une V2 dotée d'intelligence artificielle, sans avoir cependant précisé une potentielle date de lancement.

Autre exemple en 2021, quand Amazon a lancé « Astro », un robot domestique chargé notamment de patrouiller dans la maison en l'absence des propriétaires. Sur la plateforme de vente en ligne du groupe, il est d'ailleurs déjà disponible, mais uniquement dans sa version pour les entreprises, à 2.350 dollars. Et des nouveautés ont été présenté cette année : comme le petit robot sur roulettes du sud-coréen LG, capable d'interagir avec toute la maisonnée, adultes, enfants et animaux de compagnie, ou encore le robot chien de Tecno Mobile, fabricant de smartphones chinois, qui peut effectuer des actions propres aux canidés, selon son concepteur. Bien qu'arrivant après les autres, Apple a toutefois de l'espace pour se faire une place.

Un rôle de « pionnier » qui se perd

Les robots seraient en tout cas une nouvelle corde à l'arc de l'entreprise californienne. Car si Apple s'est imposé dans les maisons et organisations d'abord grâce à ses ordinateurs, elle s'est par la suite diversifiée avec ses iPod et surtout ses iPhone, qui dominent le marché. Le groupe californien a vendu plus de 234 millions d'iPhone l'année dernière, soit 20,1% du marché au niveau mondial, selon le cabinet d'études spécialisé IDC, devenant même leader du secteur à travers la planète. Ses tablettes, ses montres connectées et oreillettes sont aussi très répandues, notamment chez les consommateurs possédant déjà un de ses appareils.

Reste que le géant de la Silicon Valley n'a pas sorti un nouvel appareil capable de donner le « la » à tout un secteur depuis la montre Apple Watch, en vente depuis 2015. Si son casque de réalités mixtes (virtuelle et augmentée), l'Apple Vision Pro commercialisé depuis février, fait bien figure de nouveau produit majeur pour la marque, il arrive après ses concurrents et vise pour l'instant un public de professionnels.

En outre, en début d'année, Apple a renoncé à ses ambitions de construire une voiture électrique. Ce, alors que pour un de ses concurrents, le chinois Xiaomi, 2024 marque au contraire le début de la commercialisation de son première modèle, la SU7. L'entreprise américaine avait commencé à travailler sur son Apple Car dix ans plus tôt dans le but de concevoir un véhicule électrique entièrement autonome, doté d'un système de navigation à commande vocale, bien qu'elle ne l'ait jamais reconnu publiquement.

Une bonne partie des 2.000 employés qui travaillaient sur ce projet tenu secret, selon Bloomberg, ont été réaffectés à la conception et au déploiement d'outils d'intelligence artificielle générative, le sujet qui domine largement le secteur des technologies depuis un an, et pour lequel Apple ne veut pas avoir, cette fois, un train de retard.

(Avec AFP)