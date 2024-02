Smartphone : Apple pourrait bientôt lancer des iPhones pliants, une surprise

Après plusieurs années à capitaliser sur ses produits phares, le smartphone et les ordinateurs portables, le Californien semble vouloir investir à nouveau le terrain des innovations de rupture. Après le lancement de « Vision Pro », son casque de réalité virtuelle la semaine dernière, la firme américaine travaillerait sur des prototypes d'iPhones pliants, selon le média américain spécialisé The Information, citant une source directement informée du dossier. Le groupe américain n'a pas répondu, dans l'immédiat, aux sollicitations du journal en ligne.

Déjà lancé par son grand concurrent sud-coréen Samsung, ce type de smartphone est encore au stade de prototype chez Apple. Il ne figure d'ailleurs pas dans les plans de production à grande échelle de la société pour 2024 et 2025, précise le média. Mais, d'après lui, Apple aurait récemment pris contact avec au moins un fournisseur en Asie, pour des composants destinés à deux iPhones pliants de taille différente. Le processus pourrait cependant être annulé, s'il ne répond pas aux normes d'Apple, prévient aussi The Information.

Apple déjà sur le chantier des smartphones pliables en 2018

Dès l'année 2018, la firme à la pomme avait travaillé sur des prototypes d'iPhones pliables, mais elle a suspendu ses travaux vers 2020. Selon des anciens employés d'Apple, elle travaillerait plutôt sur une version pliable de sa tablette, l'iPad. L'idée, selon le journal en ligne, serait de « tester l'appétit » de ses clients pour ce genre de produit. Aussi, la principale difficulté d'un smartphone pliable est la miniaturisation de composants électroniques.

Après le lancement en 2019 par Samsung du modèle pliable « Galaxy Fold », plusieurs entreprises tech se sont lancées sur ce segment, à l'instar de Motorola, Google et un certain nombre de marques chinoises. Mais les ventes de ce type de smartphone restent encore limitées. Notamment en raison du prix de l'appareil, plus élevé que les autres. Par ailleurs, leur plus grande fragilité a souvent été pointée du doigt par les consommateurs.

Le pari du casque de réalité virtuelle « Vision Pro »

Apple a plusieurs fois prouvé sa capacité à surmonter des obstacles technologiques auxquels ont été confrontés ses concurrents. Exemple récent, avec son nouveau casque de réalité « mixte » (virtuelle et augmentée, ndlr), « Vision Pro », lancé vendredi dernier aux Etats-Unis. Là où ses concurrents n'ont jamais vraiment réussi à résoudre les problèmes de décalage entre les mouvements des utilisateurs et le casque, l'entreprise tech aurait, selon les experts, réussi.

Quoiqu'il en soit, l'entreprise joue gros avec le lancement de ce produit. C'est le premier objet vraiment nouveau qu'Apple met sur le marché, depuis l'arrivée de l'« Apple Watch », il y a près de dix ans (2015). « Le Vision Pro est un appareil révolutionnaire avec des années d'avance » sur ses concurrents, s'est d'ailleurs vanté la semaine dernière le PDG d'Apple Tim Cook,.

Mais les perspectives du Vision Pro sont, pour l'instant, limitées par son « prix élevé » (3.499 dollars), selon Gadjo Sevilla, « de même que des contraintes sur l'offre ». Pour l'analyste, interrogé par l'AFP, « il pourrait falloir au moins un an avant que cela n'ait un effet sur les résultats du groupe ».

Après une phase difficile, Apple renoue avec la croissance

Sur ce front, les nouvelles sont plutôt encourageantes pour Apple. Ce dernier a renoué avec la croissance au quatrième trimestre 2023, après quatre baisses consécutives de son chiffre d'affaires.

Son chiffre d'affaires global a atteint 119,6 milliards de dollars, en hausse de 2% sur un an. Les analystes, eux, tablaient sur 117,9 milliards, selon un consensus établi par Factset. Le groupe basé à Cupertino a notamment enregistré une accélération des ventes de son produit vedette, l'iPhone : 69,7 milliards de dollars, en progression de 6%, selon un communiqué publié le 2 février.

Autre fait notable : l'iPhone a repris à Samsung le trône de plus gros vendeur mondial de téléphones en 2023, mettant fin au règne du géant sud-coréen qui durait depuis douze ans. L'appétit pour l'iPhone compense la chute des tablettes iPad (-25% sur un an) et des accessoires connectés (-11%), ainsi que la stagnation des ordinateurs Mac (+0,5%), lors du quatrième trimestre 2023.

Autre moteur de croissance pour le groupe, les services, qui comprennent la boutique d'applications App Store, les plateformes de streaming musical (Apple Music) et vidéo (Apple TV+), ainsi que le stockage de données à distance (iCloud). Ce segment a vu son chiffre d'affaires bondir de 11%, et pèse désormais près de 20% des revenus de l'entreprise. Quant au bénéfice net, il s'affiche à 33,9 milliards de dollars, là aussi au-dessus des anticipations et en progression de 13%.

