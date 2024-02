Intelligence artificielle : faut-il croire au retour en grâce des robots humanoïdes ?

Depuis que Pepper, le robot mignon aux yeux ronds, s'est fait remercier en 2021, on croyait les robots humanoïdes plus ou moins enterrés. Puisqu'une fois passé l'effet divertissant et impressionnant de leur allure humaine, leurs créateurs pêchaient à leur trouver un cas d'usage réellement utile.

Ils font pourtant leur retour en grande pompe sur la scène tech. En témoigne la récente levée de fonds de la jeune pousse californienne Figure AI, lancée en 2022 à Sunnyvale. Cette dernière vient de rassembler en moins de deux mois 675 millions de dollars auprès d'une flopée de grands industriels du secteur et porte ainsi sa valorisation autour de deux milliards de dollars.

Nvidia, Microsoft et Jeff Bezos parmi les investisseurs

OpenAI, le créateur de ChatGPT, ainsi que Microsoft, avaient lancé la vague il y a un mois en annonçant avoir financé la jeune pousse, à hauteur de respectivement 5 millions et 95 millions de dollars. Il y a deux jours, Nvidia - qui grâce à ses processeurs a vu sa valorisation boursière s'envoler - et Amazon les ont rejoints avec 50 millions de dollars chacun, rapporte Bloomberg. Jeff Bezos via sa firme Explore Investment a, quant à lui, injecté 100 millions de dollars dans la startup. D'autres entreprises comme Intel, LG Innotek et Samsung participent également à cette levée de fonds. L'an dernier, Figure AI avait déjà levé 70 millions de dollars auprès notamment de Parkway Venture.

Lire aussiComment Nvidia est devenu l'incontournable baromètre du boom de l'intelligence artificielle

Les investisseurs croient en la promesse de Figure AI : construire un robot capable de se comporter comme un humain, avec la même dextérité dans tous les types de tâches. Figure 01 (c'est le petit nom donné au robot) sera capable, avance l'entreprise, de réaliser des tâches dangereuses et complexes, et de pallier la pénurie de main-d'œuvre. Sur la vidéo la plus récente, on le voit pour le moment en train de se servir (très lentement) d'une machine à café. Un assistant humain est d'abord obligé de placer une tasse dans la machine.

Et la démonstration n'impressionne pas tant que ça les internautes. « Effrayant, d'ici 2050, le robot parviendra sans doute à manipuler le mug lui-même », commente notamment un utilisateur ironique sur YouTube. L'entreprise en dit peu sur les technologies utilisées par Figure 01. Elle précise simplement qu'il a appris ces gestes (mettre une capsule donc) après un entraînement de 10 heures durant lequel il a « regardé » un humain faire ces mouvements.

L'IA générative relance le sujet

Par rapport aux robots classiques que l'on trouve dans les usines et les entrepôts, Figure 01 promet d'être versatile, et d'effectuer toutes les tâches qu'un humain peut faire. Toutefois, les cobots (les robots dits collaboratifs), déployés depuis plusieurs années, permettent déjà d'être reprogrammés facilement pour effectuer différentes tâches. Et ils n'ont pas besoin d'avoir une allure humaine pour cela (la plupart du temps, il s'agit de bras robotisés hors cage intégrés directement aux chaînes de production).

Cet intérêt pour les robots humanoïdes est ravivé par la nouvelle vague d'intelligence artificielle générative, et entretenu par une croyance controversée en l'avènement d'une intelligence artificielle dite générale, capable de tout faire mieux que les humains.

Sans aller jusque-là, cette nouvelle génération de robots se sert effectivement des larges modèles de langage (LLM) comme GPT-4 et consorts pour traduire en mouvement une commande faite en langage naturel. Jenseng Huang, PDG de Nvidia (l'un des investisseurs de Figure AI), dans Wired, va même plus loin. « Si on peut générer du texte et des images, peut-on également générer du mouvement ? La réponse est probablement oui. (...) La robotique humanoïde ne devrait donc plus être très loin », s'interroge-t-il dans les colonnes de Wired.

Lire aussiNiryo, les bras robotisés nordistes à la conquête des TPE et PME

Un nouvel élan après vingt ans d'échecs

Figure AI n'est pas seul dans cette course au robot humanoïde. La startup norvégienne 1x chérit le même objectif et a levé 100 millions de dollars en janvier dernier, notamment auprès d'OpenAI, pour y parvenir. Idem pour le canadien Sanctuary AI et son humanoïde Phoenix, sélectionné comme l'une des meilleures innovations de 2023 par TIME. Tesla planche aussi sur le sujet avec son Optimus Gen 2, un robot humanoïde qu'Elon Musk considère comme son projet le plus important. Lui aussi est promis à un grand avenir, mais pour le moment il manipule des œufs et fait des squats sur YouTube.

Et ce « rêve » d'un robot parfaitement adapté au monde des humains grâce à son apparence est par ailleurs loin d'être nouveau. Dès 2000, Honda présentait Asimo, un modèle à l'allure d'un cosmonaute capable de marcher comme un humain. Le robot devait servir à terme à assister les personnes âgées, mais il a surtout amusé la galerie lors de salons professionnels. Un peu comme sa version française Pepper (racheté ensuite par le japonais Softbank) qui, lorsqu'il est utilisé au quotidien, finit par lasser clients et salariés. D'ailleurs Honda comme Softbank ont fini par abandonner leur robot humanoïde, faute de ventes.

Lire aussiL'IPO réussie de Arm, une bouée de sauvetage pour SoftBank

Depuis, d'autres robots à l'allure humaine ont vu le jour, mais avant tout dans un objectif de démonstration technique. Dans des vidéos YouTube diffusées à intervalle régulier, Atlas, le robot bipède de Boston Dynamics s'adonne ainsi à toutes sortes de cascades sous l'œil mi ébahi mi effrayé des internautes. Il fait des saltos arrière et avant, puis du parkour, ouvre des portes et des canettes de bière. Reste que pour le moment l'androïde de Boston Dynamics, qui a été racheté par Hyundai en 2021, n'a pas d'applications commerciales, contrairement à Spot, son robot chien.

Le fondateur de Figure AI espère que les humanoïdes coloniseront la planète

Lors d'une interview à Fast Company, Brett Adcok, le fondateur de Figure AI, assure que son robot sera, contrairement à ses prédécesseurs, utile. « Les robots humanoïdes existants ne sont là que pour les cascades et les demos (...) On veut s'éloigner de ça. »

L'entreprise a déjà vendu une première flotte de robots à BMW. Celle-ci devrait être déployée dans l'année à venir chez le constructeur automobile, d'abord sur son site de Spartanburg (Caroline du Sud). Mais Brett Adcok reste prudent sur la vitesse de développement de son entreprise. « Cela prendra 20 ou 30 ans », estime-t-il auprès de Fast Company, à qu'il n'hésite par ailleurs pas de préciser qu'un jour « les robots humanoïdes coloniseront la planète ». Pas très loin des prédictions d'Elon Musk qui espère quant à lui 40 milliards d'humanoïdes sur terre d'ici 2040.