Apple pourrait intégrer dans les iPhones Gemini, la solution d'IA générative de Google, dès cette année

La course au déploiement de l'IA générative dans les outils du quotidien est bel et bien lancée. Et pour aller plus vite que la concurrence, l'heure est aux associations entre GAFAM, à l'image d'un potentiel partenariat inédit entre Apple et Google. Le fabricant d'iPhones, qui a pris une longueur de retard sur les autres géants de la Tech, est en effet entré en négociations avancées avec Google pour intégrer sur ses smartphones le puissant système d'intelligence artificielle interactive de ce dernier, Gemini AI, a rapporté lundi Bloomberg News.

Si elle est confirmée, cette décision apporterait une réponse à l'une des grandes questions concernant la stratégie en matière d'IA du fabricant d'iPhone.

Elle est aussi un coup d'accélérateur face aux fabricants chinois de smartphones ( Xiaomi, Oppo, Vivo et Huawei), qui ont tous l'intention d'intégrer l'IA générative dans leurs nouveaux appareils plus rapidement qu'Apple et que le coréen Samsung.

Intégration dès 2024

Apple cherche à s'associer à Google pour la mise à jour de la nouvelle version de son système d'exploitation iOS, qui sera probablement présent sur son prochain iPhone, attendu plus tard cette année.

De son côté, pour Gemini AI, il s'agit d'effacer les premiers déboires et une polémique concernant son outil de génération d'images à base de préjugés raciaux. Et de tenter de rattraper son retard sur OpenAI, le créateur des versions de ChatGPT déjà entre les mains du grand public en version gratuite et payante.

Apple et Google sont déjà engagés dans un partenariat sur un moteur de recherche. Aux termes de cet accord, Google paye des milliards de dollars chaque année à Apple pour donner au moteur de recherche une place de choix sur l'iPhone.

Cet accord de longue date sur les moteurs de recherche fait l'objet d'un procès historique de la part du ministère américain de la Justice pour violations présumées des lois antitrust.

Apple a également eu des discussions avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour s'associer sur l'IA générative, indique encore Bloomberg.

L'IA plus en avance sur Android

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a affirmé le mois dernier qu'il y avait des mises à jour majeures en préparation sur le front de l'IA.

Toutefois, certains observateurs pourraient être déçus que le groupe à la pomme s'associe à d'autres pour livrer de l'IA.

« Pour Google, tout accord hypothétique avec Apple pourrait signifier qu'ils possèdent en fait l'IA générative des appareils mobiles (Android + iOS) », estime Colin Sebastian, analyste chez Baird.

« Cela signifie également qu'Apple pourrait ne pas être en mesure de rattraper les leaders de l'intelligence artificielle générative, du moins pas pour la prochaine génération d'appareils », ajoute-t-il dans une note.

Interrogé par l'AFP sur ces discussions, Apple n'avait pas répondu lundi matin.

Le cours d'Alphabet, maison mère de Google, grimpait 6% à la suite de ces informations vers 17h00. Celui d'Apple montait de 2%.

(Avec AFP)