Les batailles digitales de Jean-David Chamboredon, ex-leader des “Pigeons”

Il aura bataillé pendant quatre ans pour faire entendre aux ministres de Bercy et aux présidents de la République les rêves de Silicon Valley des entrepreneurs français. Jean-David Chamboredon, co-président de l'association professionnelle France Digitale, a officiellement rendu cette semaine son tablier de lobbyiste, remplacé par Benoist Grossmann, le directeur général d'IDinvest Partners. Connu pour son franc-parler à fleurets mouchetés, le "CEO" d'Isai, un fonds d'investissement français spécialisé dans les jeunes pousses de l'Internet a vu défiler les secrétaires d'Etat du numérique : "Fleur" (Pellerin), "Axelle" (Lemaire), "Mounir" (Majhoubi) puis "Cédric" (O). Soit, depuis 2012, presque autant de volontés politiques de faire de l'Hexagone la nouvelle "Startup Nation" (après Israël), que d'amendements législatifs et fiscaux freinant potentiellement, selon eux, les besoins de financements des PME et startup en croissance.

Son plus grand fait d'arme fut lorsqu'il publia en 2012 sur le site latribune.fr l'expression de la toute première fronde fiscale de l'ère digitale, avant même celle des « gilets jaunes ». Il relayait alors la voix des fondateurs de startup et business...