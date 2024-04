Google licencie 28 salariés pour avoir manifesté contre son contrat cloud avec Israël

Licenciés pour avoir protesté contre un contrat. C'est le sort de 28 salariés chez Google aux États-Unis. Cette décision fait suite à un sit-in de plus de dix heures dans les locaux de Google à New York et Sunnyvale (Californie), et de manifestations devant les bâtiments de l'entreprise à Sunnyvale, New York et Seattle appelant l'entreprise à cesser son accord avec les autorités israéliennes.

Ce contrat de 1,2 milliard d'euros a été signé par Amazon et Google en 2021. Il prévoit que les deux entreprises fournissent leur service cloud à l'État israélien pour héberger ses différents systèmes informatiques. De quoi susciter l'inquiétude de certains salariés qui craignent de voir les produits qu'ils conçoivent utilisés à des fins militaires, à l'encontre de la population palestinienne.

« Les Googlers contre le génocide », « Pas de cloud pour l'apartheid », pouvait-on lire sur les pancartes de ces manifestations coordonnées par l'association « No Tech For Apartheid ». À Sunnyvale, certains salariés ont investi le bureau du président de Google Cloud, Thomas Kurian, et ont refusé d'en sortir jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Au total, neuf participants à ces sit-in (rebaptisés « Nimbus Nine » par No Tech For Apartheid) ont été arrêtés.

Google justifie les licenciements par le caractère « très dérangeant » et « menaçant » de l'action de ces salariés. « Le fait d'entraver physiquement le travail d'autres salariés et de les empêcher d'accéder à nos espaces constitue une violation manifeste de nos règles », nous explique un porte-parole de Google. La firme les a immédiatement mis « en congé administratif » et a coupé leur accès au système de l'entreprise. L'enquête a ensuite révélé que 28 salariés étaient impliqués dans les manifestations des sites de New York et de Sunnyvale.

BREAKING—DOZENS OF @GOOGLE WORKERS LEAD HISTORIC COAST TO COAST-INS AT @GOOGLECLOUD CEO THOMAS KURIAN'S OFFICE IN SUNNYVALE & @GOOGLE's NYC 10TH FLOOR COMMONS. They refuse to leave until @google stops powering the genocide in Gaza



LIVESTREAM: https://t.co/uUiPbr3oDz pic.twitter.com/vCkInh0769 — No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) April 16, 2024

Google minimise l'ampleur de l'opposition

Pourtant selon l'association No Tech for Apartheid, seuls 9 des 28 salariés licenciés ont effectivement participé au sit-in, les autres ont simplement manifesté à l'extérieur. « Cet acte flagrant de représailles indique clairement que Google accorde plus d'importance à son contrat de 1,2 milliard de dollars avec le gouvernement et l'armée génocidaires d'Israël qu'à ses propres travailleurs. Depuis trois ans que nous nous organisons contre le projet Nimbus, nous n'avons pas encore entendu un seul dirigeant s'intéresser à nos préoccupations », écrivent des représentants de l'organisation dans un post sur Medium.

Google minimise toutefois ce mouvement d'opposition. L'entreprise estime que cette position radicale contre le contrat Nimbus est minoritaire dans l'entreprise. « Ces manifestations s'inscrivent dans le cadre d'une longue campagne menée par un groupe d'organisations et de personnes qui, pour la plupart, ne travaillent pas chez Google », juge un porte-parole. No Tech For Apartheid défend qu'au contraire des milliers de salariés soutiennent leur action.

Lire aussiComment la loi SREN entend limiter les pratiques anticoncurrentielles sur le cloud

Une fronde qui dure depuis 2021

Ce sit-in n'est pas un événement isolé. Depuis la signature du contrat en 2021, plusieurs salariés de Google se sont, en effet, mobilisés contre. Ils étaient près de 400 employés de Google et d'Amazon à signer en 2021 une tribune dans le Guardian pour exprimer leur désaccord. « Cette technologie permet de renforcer la surveillance des Palestiniens et la collecte illégale de données les concernant, et facilite l'expansion des colonies illégales d'Israël sur les terres palestiniennes », écrivaient-ils alors. La tension s'est intensifiée suite à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et des bombardements à Gaza qui ont suivi. Le mois dernier, deux salariés ont démissionné en réaction à ce contrat.

Les choses s'emballent depuis quelques jours. Notamment lorsque le 12 avril, le Time révèle qu'il existe un contrat entre le ministère de la Défense israélien et Google. Or jusqu'alors, les applications du projet Nimbus restaient vagues (le militaire n'était pas évoqué, Google parlait d'application dans l'éducation, le commerce...). Par ailleurs, le Time précise que le géant américain a renforcé son contrat avec Israël pendant la guerre à Gaza. « Selon le document, le ministère israélien de la Défense dispose de sa propre "zone d'atterrissage" dans Google Cloud - un point d'entrée sécurisé vers l'infrastructure informatique fournie par Google - qui permettrait au ministère de stocker et de traiter des données, et d'accéder à des services d'intelligence artificielle », écrit le magazine. Le ministère de la Défense aurait demandé, dans le cadre d'un projet de contrat de 1 million de dollars datant de mars, un service de consulting auprès de Google pour étendre son accès à Google Cloud, et de permettre à « plusieurs unités » d'accéder « aux technologies d'automatisation ».

Lire aussiLes nazis et Vikings noirs de Gemini ou comment Google s'est raté dans la gestion des biais de l'IA

Contacté, Google tient à préciser que Nimbus « n'est pas destiné à des tâches hautement sensibles, classifiées ou militaires liées aux armes ou aux services de renseignement ». « Nous avons été très clairs sur le fait que le projet Nimbus concerne des charges de travail exécutées dans notre Cloud commercial par des ministères du gouvernement israélien, qui acceptent de se conformer à nos conditions d'utilisation et à notre politique en matière d'usage acceptable de nos services », argumente encore le porte-parole de l'entreprise.