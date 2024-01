Google licencie au nom de la course à l'intelligence artificielle

Google démarre 2024 comme il avait commencé 2023 : avec une vague de licenciements. D'après le Wall Street Journal, le géant de la tech a mis fin aux contrats de plus de 1.000 de ses employés, notamment au sein des équipes qui travaillent sur Google Assistant, sur la réalité augmentée et sur les montres connectées Fitbit (dont les fondateurs de l'entreprise, rachetée en 2019). Ces licenciements seraient, une fois de plus, justifiés comme le contrecoup des recrutements massifs effectués pendant la pandémie de Covid... il y a bientôt quatre ans. Mais aussi, et surtout, comme une restructuration pour se concentrer sur les développements autour de l'intelligence artificielle.

Cette première vague ne devrait pas être la dernière. Le mois dernier, le très sérieux The Information rapportait quant à lui une restructuration à venir au sein de la division en charge de la vente de publicité, qui compte plus de 30.000 salariés. En cause : l'efficacité des intelligences artificielles du groupe, qui réduit considérablement les besoins d'accompagnement humain pour les clients.

Google concentre ses efforts sur l'intelligence artificielle

Interrogé par le WSJ, Google précise que les licenciements sont justifiés par le fait qu'il souhaite « investir de façon responsable dans les plus grandes priorités de l'entreprise » ou, sans la nommer directement : l'intelligence artificielle. De fait, l'entreprise a perdu son duel face à Microsoft et OpenAI sur la première année de la révolution de l'IA générative, et si elle est loin d'avoir décroché, elle a du retard à rattraper. D'ailleurs, Google continue à recruter dans ce domaine, et précise qu'elle essaiera de trouver d'autres postes en internes aux employés licenciés.

La course à l'intelligence artificielle coûte cher en moyens humains et matériels, même pour les entreprises les plus riches du monde, qui concentrent leurs efforts pour sortir vainqueur dans un marché estimé à plus de cent milliards de dollars dès la fin de la décennie par Sopra Steria Next. Google employait exactement 182.381 employés en septembre 2023.

Des licenciements causés par l'IA à venir ?

Si pour l'instant Google licencie pour se concentrer sur l'IA, il pourrait bientôt, à l'instar des autres entreprises de son secteur, licencier en raison des gains de productivité apportés par l'IA. C'est déjà l'épée de Damoclès qui plane sur ses équipes en charge de la vente de publicités. Grâce à ses outils publicitaires alimentés par l'IA, capables de suggérer et créer automatiquement des publicités, le groupe a fait grossir considérablement ses marges ces dernières années.

Mais par effet domino, l'entreprise a de moins en moins besoin de faire appel à ses experts pour faire ce travail auprès des clients. Cette tendance devrait même s'accélérer, puisque les outils vont profiter des effets de la révolution de l'IA générative pour recevoir des améliorations. Google prévoit déjà de les doper avec son modèle d'IA dernier cri, Gemini, afin par exemple tester automatiquement différentes versions d'une publicité avant de lancer une campagne.

Google n'est pas le seul géant à licencier : mercredi, Amazon s'est séparé de plus d'un tiers (500 employés) des équipes de sa plateforme de streaming Twitch, ainsi que d'employés de ses studios de télévision. Ces vagues de licenciements restent tout de même moins importantes que les vagues records de 2023 - avec plus de 100.000 employés de la tech américaine licenciés - et relèvent plus de changements de priorités que de politiques de coûts. Mais la révolution de l'IA ne fait que commencer à affecter les politiques de ressources humaines...