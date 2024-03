Atos déplore une perte nette de 3,4 milliards d'euros

Le groupe informatique français Atos, en pleine crise financière, a annoncé ce mardi avoir enregistré une perte nette de 3,4 milliards d'euros en 2023, après d'importantes dépréciations d'actifs, alors que son endettement inquiète à la suite de l'échec récent de la vente d'une partie de ses activités. Le chiffre d'affaires d'Atos, lui, s'établit à « 10.693 millions d'euros, en croissance organique de +0,4% », indique-t-on dans un communiqué.

« En 2023, nous avons atteint nos objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité dans un contexte difficile, alors que nous avons réalisé la séparation de l'entreprise en deux entités, Tech Foundations et Eviden », souligne Paul Saleh, Directeur Général d'Atos, cité dans le communiqué.

Entré dans une procédure amiable de conciliation avec ses créanciers, cet ex-fleuron de la tech indique viser « un accord global » pour restructurer sa dette « d'ici juillet ». Le groupe assure qu'il dispose, avec 2,4 milliards d'euros de trésorerie, de quoi « couvrir (ses) besoins de liquidités » jusqu'à l'obtention potentielle de cet accord.

Lire aussiLa filiale cybersécurité d'Atos, Eviden, remporte un nouveau contrat dans la fabrication du Supercalculateur Jupiter

Atos a également annoncé ce mardi vouloir présenter « les paramètres de son cadre de refinancement » au cours de la semaine du 8 avril, alors qu'il a 3,65 milliards d'euros d'emprunts et d'obligations à rembourser ou refinancer d'ici fin 2025.

« Atos continuera de gérer Tech Foundations et Eviden comme deux activités séparées »

La perte de l'an passé est en grande partie due à une dépréciation d'actifs à hauteur de 2,6 milliards d'euros. Cet élément consiste pour une entreprise à ajuster la valeur d'un actif dans ses comptes par rapport à celle qu'elle lui accordait jusqu'alors. Pour rappel, la direction d'Atos avait proposé en 2022 un plan de sauvetage comprenant sa scission en deux entités : Tech Foundations, qui regroupe les activités historiques d'infogérance, et Eviden, qui comprend notamment les activités « big data » et sécurité (BDS), la pépite du groupe.

Lire aussi« Il n'y a rien de choquant d'avoir demandé à Kretinsky d'investir dans Eviden » (Bertrand Meunier, président d'Atos)

Malgré le retrait d'Airbus des discussions pour l'acquisition de BDS la semaine passée, quelques semaines seulement après celui des négociations avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky pour la vente de Tech Foundations, « Atos continuera de gérer Tech Foundations et Eviden comme deux activités séparées, tirant parti des forces de leurs offres respectives, avec une stratégie commerciale coordonnée », a affirmé mardi l'entreprise.

Alors qu'Atos possède des supercalculateurs, notamment utilisés dans la défense et le nucléaire, le ministère français de l'Economie s'est engagé mardi dernier « à construire dans les prochaines semaines une solution nationale de protection des activités stratégiques » du groupe.

Si elle s'échangeait aux alentours de 15 euros fin juillet 2023, l'action du groupe a perdu plus de 80% de sa valeur, pour chuter sous les 2 euros, ramenant la valorisation de l'entreprise à moins de 200 millions d'euros.

Dimanche dernier, David Layani, le patron de Onepoint, premier actionnaire d'Atos, avait appelé à « mettre fin immédiatement à tout projet de cession », dans un entretien accordé au Figaro.

« Ce n'est pas au moment où l'on doit se réinventer et repartir qu'il faut vendre ses bijoux de famille », plaide le dirigeant du cabinet qui détient plus de 11% du capital d'Atos, évoquant notamment les activités « big data » et sécurité du groupe, la « pépite » BDS, dont la vente à Airbus a échoué.

« Il faut mettre fin immédiatement à tout projet de cession en préservant l'intégrité des actifs pour bâtir un New One Atos qui reparte sur des bonnes bases », avait fait valoir David Layani, nommé fin février au conseil d'administration du groupe et soucieux de rompre avec la stratégie menée depuis deux ans.

Atos pilier de l'organisation des JO

Dans les prochains mois, Atos doit aussi être un des piliers de l'organisation des Jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août) et paralympiques (du 28 août au 8 septembre), notamment en hébergeant les données personnelles des participants et en fournissant ses services en matière de cybersécurité.

Interrogé la semaine passée par Le Figaro pour savoir si la situation actuelle du groupe pourrait avoir des répercussions sur ces événements sportifs planétaires, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), gendarme français de la sécurité informatique, s'est voulu rassurant.

« Evidemment, nous avons une vigilance particulière compte tenu des difficultés que la société a pu rencontrer mais je n'ai aujourd'hui aucun signe d'alerte lié à la situation du groupe qui se répercuterait sur la sécurité de ce qu'ils font pour les Jeux. Nous les suivons de près pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérives. Mais il n'y en a pas aujourd'hui », a affirmé Vincent Strubel.

Malgré les difficultés financières d'Atos, il n'y aura « aucun souci sur les Jeux olympiques », a assuré ce mardi son directeur général Paul Saleh.

(Avec AFP)