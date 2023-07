Copilot, l'assistant révolutionnaire pour Word et Excel, coûtera 30 dollars par mois

30 dollars par mois et par personne. Microsoft a enfin annoncé le montant qu'il comptait facturer aux entreprises pour utiliser Copilot, son assistant dopé à l'IA générative, sur Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook, Powerpoint...). Présenté en mars mais réservé à un groupe réduit de testeurs, l'outil serait capable de créer des présentations entières à partir d'un simple document, de rechercher des informations au travers de tous les logiciels de la suite bureautique ou encore d'aider à préparer des réunions en quelques secondes. Autrement dit, il pourrait révolutionner des corps de métiers entiers.

Copilot pour Microsoft 365, l'ultime test pour l'IA

Microsoft a versé des milliards de dollars dans OpenAI, une entreprise très gourmande en capitaux, et cherche désormais à capter de premiers retours sur investissements. La première étape consistait à intégrer les outils d'IA générative d'OpenAI à son cloud, chose faite depuis le début d'année. Sans donner de chiffres précis pour l'instant, l'entreprise affirme recevoir une très forte demande pour sa nouvelle activité, et accompagner de nombreux clients dans le déploiement d'outils d'IA générative.

La seconde étape de son plan pour l'IA se concentre sur l'intégration d'un assistant numérique créé en collaboration avec OpenAI -nommé Copilot, quel que soit le logiciel- dans l'ensemble de ses produits. GitHub, la plateforme à destination des développeurs informatiques, a servi de premier test pour Copilot dès 2022. Mais le succès de Copilot sur 365 apparaît comme le test ultime pour valider la stratégie de Microsoft sur l'IA générative. Produit phare de l'entreprise, il réunit plus de 345 millions de comptes payants, autant de potentiels clients pour l'assistant d'IA.

Si l'on s'en tient aux présentations du groupe, les cas d'usage pour Copilot apparaissent comme des évidences. Capable de drastiquement réduire des tâches chronophages, il permettra en quelques secondes de transformer un document Word en présentation, d'analyser les données de ventes d'un document Excel, ou encore de résumer un ensemble de conversations éparpillées sur plusieurs emails dans Outlook.

30 dollars, le juste prix ?

Le prix choisi pour l'instant par Microsoft, à 30 dollars par mois par personne (l'entreprise continue de mener des tests), paraît élevé. En effet, il dépasse déjà les premiers prix de la suite logiciel elle-même. Mais l'outil a le potentiel de dégager plusieurs heures par semaine pour certains corps de métiers, en prenant à sa charge les tâches répétitives. Autrement dit, si la technologie remplit ses promesses, la facture en apparence élevée de 30 dollars par mois apparaîtra comme dérisoire, comparée aux gains de productivité. De plus, dans la vision de Microsoft, Copilot permettra aux employés de se concentrer sur les tâches les plus créatives, à plus haute valeur ajoutée, ce qui devrait se répercuter sur d'autres métriques, comme la satisfaction et la rétention des employés.

Pour l'instant, Microsoft n'a toujours pas donné de date de déploiement pour Copilot. Mais des tests sont déjà en cours. En France par exemple, le géant américain a confié son précieux assistant à des cabinets de conseil partenaires, qui travaillent sur des cas d'usages avec une poignée de clients.