Intelligence artificielle : l'UE donne son feu vert à l'IA Act

C'est la première loi sur l'intelligence artificielle et elle a obtenu un feu vert de la part de l'Europe. Plus précisément, les 27 Etats membres de l'UE ont approuvé ce vendredi une législation inédite au niveau mondial pour réguler l'IA, a annoncé la présidence belge du Conseil de l'UE.

Les ambassadeurs des Vingt-Sept ont « confirmé à l'unanimité » l'accord politique trouvé en décembre dernier entre les Etats membres et les eurodéputés, a-t-elle indiqué sur X (ex-Twitter), confirmant des sources diplomatiques. Ils s'étaient, en effet, accordés sur un texte posant les bases pour mieux encadrer le développement de l'intelligence artificielle, en évitant tant que possible les dérives de ces technologies.

Et cet accord n'avait pas manqué de susciter de longs débats, pendant des mois, le processus de négociation européen ayant, de plus, été percuté par l'apparition de ChatGPT, le générateur de textes de la société californienne OpenAI, capable de rédiger des textes en quelques secondes. Ce système, comme ceux capables de créer des sons et des images, a révélé la puissance de ces outils, mais aussi les risques de dérives de ces technologies génératives.

Emmanuel Macron sceptique

Or, certains membres, dont la France, craignaient qu'une régulation excessive tue la progression de champions européens naissants. Parmi les entreprises réticentes, on retrouvait ainsi Aleph Alpha en Allemagne ou Mistral AI en France. Suite à l'accord trouvé en décembre, Emmanuel Macron avait, lui, estimé que l'IA act n'était « pas une bonne idée ».

« Mais nous sommes le premier endroit au monde à réglementer les modèles dits fondationnels d'intelligence artificielle. Quand je regarde les capacités de la France sur l'intelligence artificielle, nous sommes certainement les premiers en Europe continentale, au coude-à-coude avec les Britanniques. Eux, n'auront pas cette régulation (...) Nous pouvons réguler beaucoup plus vite que nos compétiteurs (...) mais il faut être à la bonne vitesse. Si nous perdons des leaders à cause de cela, il faudra revenir dessus », avait-il ajouté.

À l'inverse, le commissaire européen français, Thierry Breton, à l'origine du texte, avait, lui, salué, un grand pas en avant. « L'Union européenne devient le premier continent à fixer des règles claires pour l'utilisation de l'IA », s'est félicité celui qui fut le premier à avoir présenté une ébauche de projet dès avril 2021.

(Avec AFP)