1,1 milliard d'euros levés, une nouvelle licorne... premier trimestre record pour la French Tech

La French Tech est en pleine forme. 2019 est même très bien partie pour exploser le record de 2018 des montants levés par les startups françaises. D'après nos calculs, sur la base du recensement effectué par nos soins et complété par ceux du site spécialisé Maddyness et de la banque d'affaires eCap Partner, les pépites tricolores ont déjà levé plus de 1,1 milliard d'euros au premier trimestre, dans 165 opérations. L'an dernier à la même époque, la French Tech avait levé un peu plus de 800 millions d'euros. Soit une progression d'environ 30%. Autrement dit, si la tendance se confirme, la barre des 4 milliards d'euros de fonds levés en 2019 pourrait être largement franchie, alors que la France restait sur 3,62 milliards d'euros en 2018, 2,56 milliards en 2017 et 2,20 milliards en 2016.

Depuis le début de l'année 2019, le phénomène observé en 2018 semble s'amplifier : si le nombre de tours de table reste stable, les montants moyens, eux, explosent, grâce à la multiplication des Séries B et au-delà. Dans le détail, les tickets de moins de cinq millions d'euros représentent toujours l'essentiel des tours de table. Mais il y a eu au premier trimestre 2019 43 levées de plus de 5 millions d'euros (contre 33 au premier trimestre 2018, soit presque un quart de plus), dont 23 de plus de 10 millions d'euros, (contre 19 en 2018). De plus en plus de startups françaises survivent à leurs premières années et réussissent à relever des fonds en tant que "scale-up", c'est-à-dire des entreprises en hyper-croissance en quête d'internationalisation et de consolidation de leurs parts de marché, pour devenir au moins une belle ETI, au mieux un futur géant.

4 méga-levées de plus de 100 millions d'euros et une cinquième licorne (Doctolib)

Au 5 avril, la France compte déjà quatre méga-levées, c'est-à-dire des tours de table de plus de 100 millions d'euros. Deux au premier trimestre et deux au tout début du mois d'avril.

Ainsi, Ÿnsect a levé en février 110 millions d'euros pour tenter de nourrir la planète avec ses protéines alternatives. En mars, le champion de la e-santé Doctolib est devenu la cinquième licorne française en levant 150 millions d'euros pour conquérir l'Europe. En début de semaine, la plateforme de e-commerce spécialisée dans le bricolage et le jardinage ManoMano, a levé 110 millions d'euros pour consolider ses positions et rivaliser avec Amazon sur ce segment. Enfin, le leader français et européen des solutions RH pour les entreprises, HR Path, vient de boucler un tour de table de 100 millions d'euros pour conquérir l'Asie et les Etats-Unis.

Or, la France n'a pas pour habitude de générer beaucoup de méga-levées. Traditionnellement, l'Hexagone est même à la traîne en Europe, surtout par rapport au Royaume-Uni et à l'Allemagne. En 2017, la plus grosse levée française avait été Actility (71 millions d'euros). En 2018, trois pépites françaises avaient franchi le cap des 100 millions, contre cinq en Allemagne et dix au Royaume-Uni. Il s'agissait de Voodoo (171 millions d'euros en mai 2018), Deezer (devenue la quatrième licorne en juillet 2018 avec sa levée de 160 millions d'euros), et BlaBlaCar (101 millions d'euros en décembre 2018). Avec quatre méga-levées, 2019 fait déjà mieux alors qu'il reste encore neuf mois avant la fin de l'année.

L'autre enseignement intéressant de ces méga-levées est la montée en puissance des fonds français. Alors que 80% des levées de fonds de plus de 20 millions d'euros en 2018 ont été menées par des fonds étrangers (y compris Voodoo et Deezer), seul Doctolib a choisi un Américain en investisseur principal (General Atlantic). Ÿnsect, ManoMano et HR Path ont tous fait appel à des français, ce qui n'était pas le cas, par exemple, pour la dernière levée de ManoMano.

Ÿnsect a levé de l'argent auprès d'Astanor Ventures (détenu par un seul Français, Eric Archambeau, qui réalise là sa première opération), Bpifrance et Idinvest Partners.

ManoMano a choisi Eurazeo, Aglaé Ventures et Bpifrance.

HR Path a sollicité Andera Partners et un pool bancaire français.

Un top 10 déjà aussi impressionnant que celui de toute l'année 2018 !

Ce premier trimestre exceptionnel sera-t-il une anomalie ou marque-t-il de nouveaux records à venir ? S'il est trop tôt pour se prononcer, le deuxième trimestre débute très fort avec les deux méga-levées de ManoMano et de HR Path.

Le Top 10 2019 (au 5 avril)

1. Doctolib (e-santé) - 150M€ - Investisseur principal : General Atlantic (USA)

(e-santé) - 150M€ - Investisseur principal : General Atlantic (USA) 2. Ÿnsect (food tech) - 110M€ - Astanor Ventures (France)

(food tech) - 110M€ - Astanor Ventures (France) 3. ManoMano (e-commerce) - 110M€ - Eurazeo (France)

(e-commerce) - 110M€ - Eurazeo (France) 4. HR Path (RH) - 100M€ - Andera Partners (France)

(RH) - 100M€ - Andera Partners (France) 5. Wynd (retail) - 72M€ - BPCE (France)

(retail) - 72M€ - BPCE (France) 6. Mirakl (marketing) - 62M€ - Bain Capital Ventures (USA)

(marketing) - 62M€ - Bain Capital Ventures (USA) 7. Shift Technology (cyber) - 53M€ - Bessemer Venture Partners (USA)

(cyber) - 53M€ - 8. ContentSquare (marketing) - 52M€ - Eurazeo (France)

9. Dental Monitoring (MedTech) - 45M€ - Vitruvian Partners (UK)

10. Talentsoft (RH) - 45M€ - Goldman Sachs (USA) et Bpifrance (France)

