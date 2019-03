Licornes : la French Tech cherche la bonne formule

« Scaler », oui, mais comment et pourquoi ? Telle est la question à laquelle se frotte l'écosystème d'innovation français en 2019. Pour le gouvernement, la priorité est le passage à l'échelle des startups, c'est-à-dire leur capacité à lever plusieurs dizaines de millions d'euros pour s'internationaliser et devenir des leaders mondiaux dans leur domaine, voire des licornes comme BlaBlaCar, Deezer, OVH, vente-privee.com et tout récemment Doctolib. Réussir ce pivot d'une startup nation à une scale-up nation, tout en poussant les entrepreneur(e)s vers la « tech for good », c'est-à-dire l'innovation à impact positif sur la société, est même devenu l'objectif principal de la Mission French Tech, remaniée il y a un an par le secrétaire d'État au Numérique, Mounir Mahjoubi.

Mais « il ne faut pas se voiler la face », nuance un membre d'un cabinet ministériel à Bercy. « Dans l'intelligence artificielle par exemple, la France et même l'Europe ramasseront les miettes des États-Unis et de la Chine », anticipe-il.

Malgré de grandes ambitions, difficile de rivaliser avec les 3 milliards de dollars par an que les États-Unis versent à leur agence fédérale d'innovation, la Darpa, ou encore avec...