Back Market, champion français du reconditionné, lève 110 millions d'euros et brille pendant la crise

Heureusement, il y a quelques gagnants dans la crise économique et sanitaire mondiale liée au Covid-19. Et la plupart sont des entreprises technologiques, qui ont prouvé avec le confinement la pertinence de leur proposition de valeur. C'est le cas, en France, de Doctolib dont le service de téléconsultation a explosé, des acteurs du streaming comme Spotify, Netflix ou encore Disney+, des solutions de télétravail comme Zoom, mais aussi du site de e-commerce Back Market, qui propose des produits électroniques reconditionnés à prix réduits.

La startup fondée en 2014 annonce le 5 mai le succès d'une méga-levée de fonds de 110 millions d'euros, menée par la banque d'affaires Goldman Sachs et les fonds français Aglaé Ventures et Eurazeo Growth. Il s'agit du troisième tour de table de la pépite parisienne, après un financement d'amorçage de 300.000 euros en 2015, une Série A de 7 millions d'euros en mai 2017 et une Série B de 41 millions d'euros en juin 2018.

Lire aussi : Produits reconditionnés : le français Back Market lève 41 millions d'euros pour conquérir les Etats-Unis

Accélérer à l'international... et capitaliser sur l'effet d'aubaine lié à la crise du Covid-19

Signé avant...