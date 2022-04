Prix 10.000 startups 2022 : Pennylane, l'outil qui simplifie à l'extrême la gestion financière des entreprises

Certaines innovations donnent moins d'étoiles dans les yeux que s'il s'agissait d'un remède contre le cancer, mais elles changent tout de même la vie d'un secteur ou d'une profession toute entière. C'est le cas de Pennylane, pépite basée à Cherbourg. Son innovation n'est pas "sexy" : il s'agit d'une plateforme de gestion financière dédiée aux TPE et aux PME. Mais depuis sa création en 2020, elle s'impose comme une traînée de poudre auprès des experts-comptables, au point que la jeune startup vient de faire son entrée dans le prestigieux French Tech 120, l'indice du gouvernement qui regroupe les 120 pépites de la French Tech les plus prometteuses.

Pour continuer sur la lancée d'un début d'année en fanfare, Pennylane la normande vient de finaliser une quatrième levée de fonds de 50 millions d'euros menée par Sequoia Capital, l'un des plus prestigieux fonds d'investissement de la tech américaine (Google, Apple, Cisco, Square, Zoom, Airbnb...). Celui-ci avait déjà injecté une quinzaine de millions l'été dernier au capital de la jeune société, il lui réaffirme donc sa confiance. Et à cela s'ajoute le prix Coup de Coeur du prix 10.000 startups pour changer le monde 2022, organisé par La Tribune.

Lire aussi 5 mnPrix 10.000 startups pour changer le monde : découvrez les 10 grands gagnants 2022 !

Plus de 8.000 entreprises séduites en deux ans

« Pour nous, Pennnylane est en train de devenir la plateforme financière la plus prometteuse d'Europe pour les startups et les PME », pronostique Luciana Lixandru, responsable du bureau de Sequoia Capital Europe.

Il faut dire que la pépite créée en 2020 par les fondateurs de la solution de yield management Price Match -revendu depuis à Booking.com-, a connu une croissance spectaculaire. Qui plus est sur un marché très disputé, dominé par des poids lourds comme Cegid ou Sage. En moins de deux ans, sa solution Saas de gestion financière et de comptabilité a séduit quelque 400 cabinets d'experts-comptables et plus de 8.000 entreprises.

Sa botte secrète ? Une plateforme « tout en un » partagée. Pennylane est à la fois un outil de pilotage financier en temps réel pour les dirigeants, et un logiciel de production pour les professionnels du chiffre. « Ils ne travaillent plus en silos parce que nous nous chargeons de la plomberie entre ces deux mondes ce que ne savent pas faire les acteurs historiques dont les produits ont peu évolué en vingt ans », vante Arthur Waller, PDG et cofondateur.

Lire aussi 6 mnPrix 10.000 startups 2022 : Dioxycle, la technologie de rupture qui recycle le CO2 à grande échelle

En quête de 300 développeurs

Manifestement, la formule ni plus ni moins chère que celles de ses concurrents fait mouche. Pennylane (150 collaborateurs aujourd'hui) revendique ainsi 2.500 nouveaux clients sur le seul mois de janvier et une croissance folle tous les mois. Une accélération commandée par l'adhésion croissante des experts-comptables, précise son dirigeant.

« Depuis septembre, nous ne sommes plus obligés de prospecter entreprise par entreprise parce que beaucoup de cabinets abandonnent Cegid ou Sage pour basculer l'ensemble de leur portefeuille vers notre solution. C'est le signal que nous attendions pour mettre le turbo ».

Par turbo, l'intéressé entend le recrutement de 300 nouveaux développeurs/ingénieurs expérimentés. Des « oiseaux rares » pour lesquels un appel à candidatures européen est lancé (avec possibilité de travail à distance depuis Munich, Madrid ou Londres). Objectif : constituer « la plus importante équipe technique de l'UE » pour améliorer la robustesse de la plateforme et consolider son avance technologique. Un enjeu clé pour Arthur Waller. « Il nous faut aller vite parce que peu de solutions perdureront à terme. On est sur un modèle du type « the winner takes all » », souligne t-il.

Lire aussi 6 mnPrix 10.000 startups 2022 : Stirrup, le « Airbnb solidaire » qui rend l'hébergement d'urgence attractif pour les propriétaires

Cartes bancaires et facturation dématérialisée

Côté innovation, Pennylane fait feu de tout bois. Usant des nouvelles possibilités offertes par la Fintech, elle entend notamment équiper les experts-comptables de cartes bancaires au nom des cabinets que ceux-ci pourront mettre à disposition de leurs clients. L'offre est en phase de test chez plusieurs professionnels du chiffre où elle suscite beaucoup d'intérêt, assure son PDG. « L'idée est d'apporter une nouvelle source de revenus aux comptables sans que cela coûte un centime de plus aux détenteurs des cartes. La manne financière pourrait être énorme », détaille t-il. Lancement prévu dès le premier semestre de cette année.

L'équipe se prépare également au big bang de la facturation électronique. A compter du 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront en effet être en capacité d'émettre et de recevoir des factures dématérialisées pour lesquelles elles devront avoir recours à des plateformes accréditées (dites PDP). Lesquelles transmettront les données à l'administration fiscale via la plateforme publique Chorus. Naturellement, la startup cherbourgeoise se placera sur la ligne de départ le moment venu dans l'espoir d'être parmi les premières à décrocher son accréditation.

------------------------------

Le prix "10.000 startups pour changer le monde" est le plus grand concours de startups en France. Il est organisé par La Tribune en partenariat avec BNP Paribas, la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, le ministère de l'Outre-Mer, Dalkia et l'Ordre national des experts-comptables.

"10.000 startups pour changer le monde" récompense depuis 10 ans les startups françaises les plus prometteuses dans six catégories qui incarnent les défis de demain : Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech -innovations d'usage-, Santé et Start -pépites en phase d'amorçage. Lors d'un tour de France entre janvier et mars dans 8 métropoles françaises (Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris, Strasbourg et Lille), son jury d'experts et de journalistes a récompensé dans chaque région 6 startups, une par catégorie, soit 48 lauréats régionaux.

Ces gagnants se sont affrontés en finale le 14 mars en Paris, pour désigner parmi eux 9 grand prix nationaux : un par catégorie, ainsi qu'un prix Coup de Coeur, un prix Impact et un prix International. Un 10è prix a également été décerné à une startup des Outre-Mer, parmi trois pépites primées à La Réunion, dans la zone Caraïbes (Guadeloupe, Martinique, Guyane française) et dans la zone Polynésie (Tahiti, Nouvelle-Calédonie). Les 10 prix ont été remis le 28 mars 2022 au Grand Rex de Paris. Après sa victoire lors de la sélection régionale de Nantes, Pennylane gagne le prix spécial Coup de Cœur.