Prix 10.000 startups pour changer le monde : découvrez les 10 grands gagnants 2022 !

Y aura-t-il parmi les lauréats de 10.000 startups pour changer le monde 2022, de futurs champions de la French Tech comme nos anciens lauréats Doctolib, Exotec et ManoMano -devenus des licornes- Dataiku l'un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle en entreprise, ou encore des membres sur orbite du Next40 et du French Tech 120 comme Qonto, Sendinblue, Devialet ou CorWave ? Les vainqueurs de la saison 10 du prix organisé par La Tribune ont été révélés ce lundi 28 mars, au Grand Rex de Paris, en présence d'un parterre d'entrepreneurs, d'investisseurs et de personnalités phares de la French Tech en plus de nos partenaires BNP Paribas, la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, le ministère de l'Outre-Mer, Dalkia et l'Ordre national des experts comptables.

Le plus grand concours de startups de France

En dix saisons depuis 2013, le concours "10.000 startups pour changer le monde" a entendu le pitch de près de 2.000 pépites et a primé plus de 350 startups. Puisque l'innovation bouillonne partout sur les territoires, La Tribune s'engage à repérer et à mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat made in France. Notre jury d'experts et de journalistes a réalisé un tour de France de l'innovation dans 8 métropoles (Marseille, Lyon, Nantes, Paris, Strasbourg, Lille, Toulouse et Bordeaux), en janvier et en février, à la recherche des entrepreneur(e)s qui changent le monde. Ils ont ensuite effectué une tournée spéciale en Outre-Mer, à La Réunion, dans la zone Caraïbes (comprenant la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane française) et dans la zone Polynésie (comprenant Tahiti et la Nouvelle-Calédonie).

A chaque étape de la tournée hexagonale, six gagnants régionaux ont été primé, un par catégorie, soit 48 au total. Les catégories incarnent les plus grands défis du XXIè siècle : Industrie du futur ; Environnement & Energie ; Santé ; Data & IA ; Smart tech (innovations d'usage) ; et une dernière catégorie, Start, pour les projets naissants dans tous les domaines. En Outre-Mer, La Tribune a récompensé 3 startups, portant le total des gagnants 2022 à 51.

51 gagnants partout en France et en Outre-Mer, 10 grands gagnants

Ces 51 vainqueurs (33 hommes, 17 femmes), se sont affrontés, le 14 mars à Paris, pour que le jury décerne parmi eux 10 grands prix, révélés sur la scène du Grand Rex le 28 mars.

Découvrez désormais les 10 grands gagnants nationaux, un par catégorie ainsi qu'un prix spécial Coup de Cœur, un prix spécial Impact, un prix spécial International, et un prix spécial Outre-Mer. Le point commun entre toutes ces futures stars de la French Tech ? Une "vraie" innovation, porteuse de sens et d'utilité sociétale. Les dix grands gagnants 2022 (6 femmes, 4 hommes) reçoivent 100.000 euros d'espaces publicitaires sur les publications de La Tribune, la visibilité et le prestige d'un concours au cœur de l'écosystème tech national, qui bénéficie du haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron, et du soutien d'acteurs phares de l'écosystème tech français.

Les lauréats 2022 sont :

Catégorie Environnement & Energie

Sarah Lamaison pour Diocycle, la startup qui transforme le CO2 en matière première

Catégorie Industrie du futur

Amaury Cottin pour Spectral TMS, l'assistant augmenté du technicien dans les usines

Catégorie Data & IA

Julie Duclercq pour Ternwaves, la marionnettiste de l'Internet des objets

Catégorie Smart tech (innovations d'usage)

Delphine Barthe pour Stirrup, la plateforme qui rend l'hébergement solidaire attractif pour les propriétaires

Catégorie Santé

Sophie Brac De La Perrière pour Healshape, la bioprothèse 3D qui change la vie des femmes après un cancer du sein

Catégorie Start (phase d'amorçage)

Colin Gallois pour Eppur, le petit malin qui réinvente la roue (de fauteuil roulant)

Coup de Cœur

Arthur Waller pour Pennylane, la pépite qui simplifie à l'extrême la comptabilité

Prix spécial International

Elena Poincet pour Tehtris, la startup qui désamorce la cybercriminalité

Prix spécial Impact

Mickaël Coronado pour Inodesign, la pépite qui réindustrialise l'électronique en France

Prix spécial Outre-Mer

Béatrice Gouyon pour Logiprem, le logiciel qui sauve la vie des bébés prématurés

"10.000 startups pour changer le monde" est un concours créé en 2013 par La Tribune, piloté éditorialement par les rédactions de La Tribune, soutenu par le haut-patronage de l'Elysée et par une centaine d'acteurs de la tech partout dans les territoires. La saison 10 a été organisée en partenariat avec BNP Paribas, la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, le ministère de l'Outre-Mer, Dalkia et l'Ordre national des experts comptables.