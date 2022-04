Prix 10.000 startups 2022 : Dioxycle, la technologie de rupture qui recycle le CO2 à grande échelle

Rien ne se perd, rien ne se créée, tout se transforme. Et si la solution pour réduire drastiquement nos émissions de CO2 reposait sur la célèbre maxime de Lavoisier ? C'est en tout cas le parti pris par Sarah Lamaison et David Wakerley, cofondateurs de la startup Dioxycle. Leur innovation : proposer aux industriels une solution de recyclage du CO2 qu'ils émettent, pour le transformer en hydrocarbures valorisables. Une idée née sur les bancs de la prestigieuse université de Cambridge il y a près de 6 ans.

Imiter la photosynthèse

Quand elle intègre la fameuse université anglaise en 2016, Sarah Lamaison ne sait pas encore qu'elle y fera la rencontre décisive de son futur associé. Mais elle avance avec une certitude : elle prendra sa part dans la lutte contre le changement climatique. La vingtaine tout juste franchie, cette native du Pays-Basque poursuit alors à Cambridge un brillant parcours - après Polytechnique et Paris Saclay - pour y étudier les systèmes photosynthétiques.

David Wakerley, lui, est en passe d'y achever une thèse sur l'hydrogène. Les deux camarades confrontent leurs travaux et se lancent un défi : pourquoi ne pas essayer de transformer le CO2 comme le font les plantes, via la technique de l'électrolyse ? C'est décidé, ils feront désormais cause commune, élaborant leur solution d'électrocatalyse du CO2 d'abord au Collège de France, puis à Stanford.

« Il s'agit de ne plus considérer le dioxyde de carbone comme un déchet, mais plutôt comme une ressource. Aujourd'hui, les industriels qui veulent réduire l'impact de leurs émissions de CO2 ont globalement deux solutions : compenser ces émissions, en plantant des arbres qui stockeront le CO2 par le jeu de la photosynthèse, ou séquestrer le CO2 émis, par enfouissement. Or, l'électrocatalyse du CO2 offre une troisième voie, qui permet de le transformer en molécules économiquement valorisables : du méthane, du monoxyde de carbone ou d'autres hydrocarbures », expliquent-ils à La Tribune.

Une pépite qui fait mouche outre Atlantique

« Nous avons très vite perçu les enjeux qui se posaient en termes d'industrialisation de notre solution, il y avait un fossé à combler entre le monde de la recherche fondamentale et celui de l'industrie », se souvient Sarah Lamaison. D'où la volonté de rapidement monter une startup pour développer leur projet et trouver des partenaires industriels enclins à le tester à grande échelle.

Et c'est à Bordeaux qu'ils décident de poser leurs valises, pour y implanter Dioxycle fin 2020. Un retour aux sources pour la jeune entrepreneure, mais pas seulement. En tant que membre de la première heure de l'association « du Pays Basque aux grandes écoles », fondée par Bixente Etcheçaharreta pour « faire émerger toute une génération qui s'engage sur les territoires », Sarah Lamaison tient à « apporter à la région ce qu'[elle] a pu apprendre à l'étranger ». « Un peu comme les corsaires basques qui partent en mer et finissent pas rentrer à la maison ! », sourit-elle.

La suite, on la connaît : leur prototype, élaboré dans le laboratoire de l'Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (ICMB) et du Centre de recherche Paul Pascal à Pessac, fait mouche. Il séduit même l'organisation Breakthrough Energy, fondée par Bill Gates, qui retient Dioxycle en octobre 2021 pour intégrer la cohorte BE Fellows, petit groupe international de neuf entreprises engagées dans des technologies de rupture particulièrement innovantes et prometteuses.

Une première preuve de concept livrée en janvier

Depuis, la startup s'est installée sur le site Cheminnov d'Unitec, et a livré en janvier sa première unité de transformation préindustrielle. Un pas de plus dans le changement d'échelle qu'elle promet au marché : « Nous sommes désormais capables de convertir entre 10 et 50kg de CO2 par jour ; c'est 1500 fois supérieur à l'échelle du prototype de laboratoire », précise Sarah Lamaison. Déjà engagés « avec un industriel de la chimie » sur une étude de faisabilité, les associés restent en recherche de partenaires « pour déployer davantage de prototypes ».

Et pour accompagner ce passage à l'échelle, l'heure est au recrutement. L'équipe, pour l'instant constituée de six personnes, dont les deux cofondateurs, aura quasiment doublé en mai, puisque cinq ingénieurs s'apprêtent à rejoindre la startup. « Nous voulons être une petite vingtaine d'ici la fin de l'année », ajoute Sarah Lamaison, en quête « d'ingénieurs procédés... et d'un directeur des affaires financières ! ».

Le prix « 10.000 startups pour changer le monde » est le plus grand concours de startups en France. Il est organisé par La Tribune en partenariat avec BNP Paribas, la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, le ministère de l'Outre-Mer, Dalkia et l'Ordre national des experts-comptables.

« 10.000 startups pour changer le monde » récompense depuis 10 ans les startups françaises les plus prometteuses dans six catégories qui incarnent les défis de demain : Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech -innovations d'usage-, Santé et Start -pépites en phase d'amorçage. Lors d'un tour de France entre janvier et mars dans 8 métropoles françaises (Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris, Strasbourg et Lille), son jury d'experts et de journalistes a récompensé dans chaque région 6 startups, une par catégorie, soit 48 lauréats régionaux.

Ces gagnants se sont affrontés en finale le 14 mars en Paris, pour désigner parmi eux 9 grand prix nationaux : un par catégorie, ainsi qu'un prix Coup de Coeur, un prix Impact et un prix International.

Un 10è prix a également été décerné à une startup des Outre-Mer, parmi trois pépites primées à La Réunion, dans la zone Caraïbes (Guadeloupe, Martinique, Guyane française) et dans la zone Polynésie (Tahiti, Nouvelle-Calédonie).

Les 10 prix ont été remis le 28 mars 2022 au Grand Rex de Paris. Après sa victoire lors de la sélection régionale de Bordeaux, Dioxycle est le grand lauréat national dans la catégorie Environnement & Energie.