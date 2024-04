Prix Tech for Future 2024 : Koraï crée de l'emploi en restaurant les coraux abîmés de l'océan

Les parents de Jeimila Donty, jeune diplômée de l'Essec, exploitaient une ferme de coraux spécialisée dans la distribution de ces animaux marins, recherchés pour la beauté de leur squelette calcaire. La crise sanitaire du Covid a entraîné la suspension des activités de l'affaire familiale. « J'ai toujours été bouleversée par la pauvreté de Madagascar. Elle est paradoxale parce que ce pays possède la plus grande biodiversité de notre planète », rappelle Jeimila Donty, jeune entrepreneuse franco-malgache.

En décembre 2022, après une phase d'incubation à Euratech (Lille), elle a créé son entreprise : Koraï. « Mon modèle économique est celui d'une entreprise de services. Nous accompagnons les sociétés dans leur stratégie de biodiversité. Nous offrons des conseils qui partent de la réflexion pour mener à l'action et proposons aux entreprises de compenser leur empreinte carbone », détaille Jeimila Donty.

Spécialisée dans la restauration des coraux, des mangroves et des herbiers marins, la petite équipe de Koraï à Madagascar (trois salariés) espère générer 300.000 euros de chiffre d'affaires en 2024. Opérant exclusivement dans une relation commerciale interentreprises, Koraï cible les grands groupes et les entreprises de taille intermédiaire et promet de les accompagner dans leur stratégie RSE.

Les récifs coralliens menacés de disparition

Koraï vise cinq secteurs prioritaires : transport et logistique, tourisme, agro-alimentaire, pharmacie et cosmétique, finance. « Nous avons été accompagnés par la Société Générale pendant notre phase de conception et sommes membre du programme d'entrepreneuriat d'Orange. Décathlon nous soutient sur l'opérationnel », annonce Jeimila Donty.

En 2026, après l'intervention d'un tiers certificateur, Koraï espère être en mesure de délivrer des certificats carbone à ses entreprises clientes. Celles-ci s'engagent sur abonnement, soit quelques dizaines d'euros par mois pendant trois à cinq ans. Elles suivent, à distance, l'évolution de l'écosystème qu'elles ont parrainé. Les mangroves et les herbiers marins reconstitués dans leur site naturel sont ouverts pour les visites par le grand public. La population locale et les touristes sont sensibilisés aux enjeux de la biodiversité, dans un parcours sous forme d'aquarium ludique et éducatif. « Il faut le faire savoir, car si les récifs coralliens disparaissent en 2070 comme les scientifiques l'ont prédit, c'est un quart de la biodiversité marine qui va s'effondrer », rappelle Jeimila Donty.

Dans sa nurserie à Madagascar, les premiers coraux ont été bouturés en avril 2023 au nom des entreprises clientes. Les équipes constatent déjà une croissance mensuelle de 7% de la taille des boutures. Leurs efforts se concentrent sur la sélection de coraux les plus résistants au réchauffement climatique. « Les trois principales raisons de la déclinaison de la population corallienne sont la pollution, le réchauffement des eaux et les activités de surpêche et de surtourisme », rappelle Jeimila Donty.

Un écosystème vertueux qui crée de l'emploi en Afrique

« Je propose une approche holistique à travers des partenariats locaux. Nous créons de la richesse en embauchant localement. L'année dernière, nous avons sensibilisé 50 beach boys, ces jeunes opérateurs qui attendent les touristes sur la plage et les emmènent à proximité des coraux », rapporte Jeimila Donty.

« Nous avons démarré avec des capitaux relativement faibles, soit 50.000 euros auxquels se sont ajoutés 45.000 euros en subventions et en bourses. Un premier tour de table vient d'être ouvert en mars 2024. Nous élaborons une levée de fonds de 200.000 euros, dont 25.000 euros sont déjà sécurisés. Les investisseurs seront des business angels, des fonds à impact ou des entreprises qui apporteront de la technologie », propose Jeimila Donty. Les fonds serviront à structurer la croissance et à amorcer l'expansion géographique. « Dans cinq ans, j'espère avoir dépassé un million d'euros de chiffre d'affaires et réussi une première expansion géographique. Koraï sera présent à Madagascar, au Mozambique, à la Réunion, à Mayotte et au Kenya », envisage Jeimila Donty.

« À long terme, nous voulons devenir le premier spécialiste de la contribution à la biodiversité marine africaine avec une clientèle européenne élargie au-delà de la France, et une zone d'opérations étendue en Afrique de l'Est et dans l'Océan Indien », annonce la fondatrice.

« Tech for Future » est le plus grand concours de startups de France. Organisé par les rédactions de La Tribune, il est soutenu par des partenaires officiels tels que la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia, Deloitte, BeTomorrow, l'INPI, le ministère des Outre-Mer, Orange, The Box et BFM Business. Il se compose d'une tournée en janvier et février dans tous les territoires (11 étapes dont 8 en métropole et 3 en Outre-Mer), pour repérer les innovations qui changent le monde dans tous les domaines. Au terme de cette tournée, 51 startups de tous les territoires ont été primées. Parmi elles, La Tribune a révélé au Grand Rex de Paris, le 28 mars, les 10 grands gagnants 2024. Après sa victoire lors de la sélection dans les Hauts-de-France, Koraï gagne le prix Impact de Tech for Future 2024.